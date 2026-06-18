Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στα «NOTOS»

Νέα στάση εργασίας σήμερα και συγκέντρωση στο κατάστημα της Αθήνας

Συνέχεια στον αγώνα και στις κινητοποιήσεις τους δίνουν οι εργαζόμενοι στα «Notos» σήμερα Πέμπτη, με στάση εργασίας που έχει προκηρύξει το επιχειρησιακό Σωματείο 10 π.μ. - 2 μ.μ. και συγκέντρωση στο κατάστημα της οδού Αιόλου. Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη Παρασκευή είχαν προχωρήσει ξανά σε πανελλαδική στάση εργασίας με απόφαση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και κινητοποίηση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας αλλά και κατά τόπους στις πόλεις, καταγγέλλοντας την προσπάθεια της εργοδοσίας να «ξεμπερδέψει» μαζί τους κλείνοντας το κατάστημα της οδού Αιόλου και πετώντας τους στον δρόμο με ψίχουλα.

Στο πλευρό τους βρίσκεται και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, καλώντας σε «μαχητική απάντηση στην ξεδιάντροπη στάση της εργοδοσίας, που στην προηγούμενη στάση εργασίας και κινητοποίηση των εργαζομένων στα γραφεία της εταιρείας επιστράτευσε μέχρι και την αστυνομία για να υποδεχτεί το διοικητικό συμβούλιο του επιχειρησιακού σωματείου και τους εργαζόμενους που πετάει στον δρόμο! Είναι τόσο "άθλιοι" που την ώρα που απολύουν τους συναδέλφους μας, βάζουν αγγελίες για εποχικούς εργαζόμενους 2 μηνών και μεταφέρουν εργαζόμενους από άλλα καταστήματα για να συνεχιστεί η κερδοφορία τους στο κατάστημα του κέντρου».

Την αλληλεγγύη του εκφράζει και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά που καλεί στην κινητοποίηση έξω από το κατάστημα των «Notos» στον Πειραιά, τονίζοντας πως «οι εργαζόμενοι της εταιρείας στον Πειραιά δεν είμαστε θεατές».

    

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