ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σήμερα η κινητοποίηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας

Με κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Δημοκρατίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, λίγες μέρες μετά τον θάνατο της 56χρονης εργαζόμενης σε βιομηχανικό πλυντήριο στη ΒΙΠΕ, εργατικά σωματεία δίνουν συνέχεια στον αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Στην κινητοποίηση καλούν τα Σωματεία Εργαζομένων Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας και Φαρμάκου - Καλλυντικού Κεντρικής Μακεδονίας.

Καλούν τους εργαζόμενους να αρνηθούν να συνηθίσουν τον θάνατο. Να οργανωθούν στα σωματεία τους, να γίνουν μια γροθιά και να σπάσουν τον φόβο. Να δυναμώσουν τον αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν κάνει τους χώρους δουλειάς αρένες θανάτου.

«Να γυρνάμε μετά τη βάρδια όλες και όλοι στην οικογένειά μας!», αναφέρουν στο κάλεσμά τους, το οποίο απευθύνουν σε σωματεία και φορείς της περιοχής.

Αναδεικνύουν ότι για το τωρινό έγκλημα δεν φταίει «η κακιά η ώρα και η στιγμή», ούτε η εργαζόμενη. «Με ξεχαρβαλωμένα ωράρια, 6ήμερα και 10ωρα, με εργαζόμενους που καλύπτουν 2 και 3 πόστα ώστε να βγουν οι παραγγελίες, με χώρους δουλειάς όπου δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, μέσα ατομικής προστασίας, εκπαίδευση των εργαζομένων, οι χώροι δουλειάς είναι πεδία θανάτου!», τονίζουν.