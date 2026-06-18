ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ ΧΤΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Εδώ και τώρα προσλήψεις, μονιμοποιήσεις και ουσιαστικές αυξήσεις

Eurokinissi

Να δοθούν λύσεις στα διαχρονικά οξυμένα προβλήματα της υποστελέχωσης, των πετσοκομμένων μισθών και δικαιωμάτων τους διεκδίκησαν με τηκαι τιςτους οι

Στην Αθήνα, έγινε μαζική απεργιακή συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας, η πολιτική ηγεσία του οποίου δεν δέχθηκε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία τους. Ενώ στη συνάντηση που έγινε αργότερα με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, ο τελευταίος απέφυγε να δεσμευτεί για οτιδήποτε ακόμα και για ζητήματα που άπτονται της δικής του αρμοδιότητας.

Από τη μεριά τους οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ πρόβαλλαν τις διεκδικήσεις για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, αυξήσεις στους μισθούς 20% και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017. Μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς, κατάργηση των 5λεπτων ραντεβού, καθιέρωση της Τετάρτης χωρίς κοινό κ.ά.

Στην απεργιακή συγκέντρωση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν μεταξύ άλλων ο Χρ. Κατσώτης, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ εκλεγμένη με τη ΔΑΣ, ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας.

εξέφρασε τη στήριξη του Κόμματος στον αγώνα των εργαζομένων και σημείωσε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις. Ηρθε η ώρα, είπε, να δώσουν το μήνυμα, με τη δράση τους και με τη στάση τους, ότι δεν περιμένουν κανένα «σωτήρα» και ότι θα «σώσουν τους εαυτούς τους μέσα από τον συλλογικά οργανωμένο αγώνα». Θύμισε ακόμα ότι όλα τα αστικά κόμματα αρνήθηκαν να δεχθούν την τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Η Βέτα Πανουτσάκου τόνισε πως η διέξοδος βρίσκεται στον συλλογικό αγώνα, κόντρα στις αυταπάτες που καλλιεργούν τα κόμματα που χθες ήταν κυβέρνηση και σήμερα αντιπολίτευση και το αντίθετο. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο μέσω συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί «μας θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι» για να υλοποιούν τις πολιτικές που στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Η μόνη αποτελεσματική απάντηση που μπορούν να δώσουν οι εργαζόμενοι είναι η κλιμάκωση του αγώνα, σημείωσε.

Ο Δήμος Κουμπούρης τόνισε πως «το πεζοδρόμιο του αγώνα» είναι αυτό που μπορεί να δώσει λύσεις όταν οι εργαζόμενοι μπαίνουν στις μάχες. Η «λύση της εναλλαγής κυβερνήσεων που τάχα σημαίνει και αλλαγή πολιτικής είναι αυταπάτη», σημείωσε, καθώς η ίδια η πείρα δείχνει πως κυβερνήσεις ηττήθηκαν και άλλαξαν, αλλά η αντεργατική πολιτική έμεινε.

Σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση μπροστά στο κτίριο του ΕΦΚΑ στο κέντρο της πόλης, στην Αριστοτέλους. Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν συνταξιουχικά σωματεία εκφράζοντας τη συμπαράσταση στον αγώνα τους.

Στην Πάτρα, συγκέντρωση έγινε στα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ-ΕΦΚΑ.