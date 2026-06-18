ΚΥΠΡΟΣ

Ερευνα για διαφθορά σε κρατικούς αξιωματούχους

Πιθανή κατάχρηση εξουσίας από τον πρώην Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη διαπιστώνει πόρισμα της Κυπριακής Αρχής κατά της Διαφθοράς, αξιοποιώντας στοιχεία και τα όσα γράφονται στο βιβλίο «Κράτος - Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη (κυκλοφόρησε το 2024), σε μία ακόμα υπόθεση που επαναφέρει στο προσκήνιο την «αξιοποίηση» της Κύπρου ως «έδρας» δράσης και αναμέτρησης διαφόρων επιχειρηματικών αλλά και γεωπολιτικών συμφερόντων.

Η Αρχή ζητά να ερευνηθούν μια σειρά πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς, αναφέροντας ωστόσο ότι «τα ευρήματα δε συνιστούν ποινικές καταδίκες και όλα τα εμπλεκόμενα άτομα εξακολουθούν να δικαιούνται το τεκμήριο της αθωότητας». Ο Αναστασιάδης (που ήταν Πρόεδρος της χώρας 2013-2023) θα εξεταστεί αν εμπλέκεται σε παρατυπίες που αφορούν χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας, προσπάθειες επηρεασμού ερευνών για επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα, θεσμική παρέμβαση, χρήση πολιτικής επιρροής για την προώθηση αιτήσεων υπηκοότητας, πολιτογράφησης μεταξύ άλλων Ρώσων επιχειρηματιών που ήταν πελάτες της δικηγορικής εταιρείας «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι».

Αλλοι πιθανοί εμπλεκόμενοι είναι ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρώην βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Νίκος Κουγιάλης, πρώην υπουργός Γεωργίας, ο Γιώργος Βαρνάβα, πρώην βουλευτής, συνέταιροι της δικηγορικής εταιρείας του Αναστασιάδη, ο Χάρης Σολομωνίδης, πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Κράτος και Μαφία» υπήρξε στενός συνεργάτης της προεδρίας Αναστασιάδη, μεταξύ άλλων και ειδικός σύμβουλος του Προέδρου.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Αναστασιάδης αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, ενώ τις επόμενες μέρες είπε ότι θα δώσει και συνέντευξη Τύπου.

Ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε χτες ότι το υπουργικό συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας, αφού όμως πρώτα η Αρχή προωθήσει το πλήρες πόρισμα στη Νομική Υπηρεσία. Ωστόσο, είχε προηγηθεί δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα - επικεφαλής της Υπηρεσίας, αλλά και του αναπληρωτή του ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σχετική με το συγκεκριμένο πόρισμα. Μεταξύ άλλων ο Γενικός Εισαγγελέας επικαλέστηκε την προσωπική σχέση και φιλία του με τον Νίκο Αναστασιάδη, τη διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων κ.τ.λ.

Η έρευνα της Αρχής διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια, ενώ όπως διευκρίνισε δεν θα δώσει όλο το πόρισμα στη δημοσιότητα (περίπου 3.000 σελίδες), επειδή - σημείωσε - η εχεμύθεια είναι απαραίτητη για να μην επηρεαστούν αρνητικά πιθανές μελλοντικές ανακριτικές διαδικασίες.