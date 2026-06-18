ΣΥΝΟΔΟΣ ΡΩΣΙΑΣ - ΕΝΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

Η ενεργειακή και εμπορική συνεργασία στο επίκεντρο

Ξεκίνησε χτες και ολοκληρώνεται σήμερα στο Καζάν της Ρωσίας Σύνοδος Κορυφής ανάμεσα στον Πρόεδρο της χώρας και τους ηγέτες των μελών της Ενωσης Κρατών Νοτιοανατολικής (ASEAN), με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 35 χρόνων από την έναρξη διμερών σχέσεων.

Είναι η δεύτερη φορά που η Μόσχα διοργανώνει μια τέτοια συνάντηση, μετά το 2016 στο Σότσι, αναδεικνύοντας την αξία που αποκτά για το ρωσικό κεφάλαιο η αναβάθμιση της θέσης του στη γοργά αναπτυσσόμενη αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου μια σειρά χώρες εμφανίζουν σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ τους, π.χ. 8,02% το Βιετνάμ ή 5,6% η Ινδονησία.

Ενδεικτική είναι η ετοιμότητα της Ρωσίας να καλύψει τις διευρυνόμενες ανάγκες της περιοχής σε Ενέργεια, όπως ξεκαθάρισε ο Ρώσος υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Μαξίμ Ρεσέτνικοφ σε επιχειρηματικό φόρουμ που έγινε στο περιθώριο της Συνόδου.

«Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, η κατανάλωση Ενέργειας στην περιοχή θα αυξηθεί 2,6 φορές έως το 2050», τόνισε, κάτι που σημαίνει «ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για προϊόντα που είμαστε σε θέση να παράγουμε και όπου τώρα έχουμε νέες ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, συζητάμε αυξημένες προμήθειες σε αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)».

Ανάμεσα σε άλλα, εντόπισε σημαντικές δυνατότητες επέκτασης των εξαγωγών τροφίμων, όπως σιταριού, φυτικών ελαίων και προϊόντων κρέατος. «Σήμερα προμηθεύουμε κρέας γαλοπούλας στη Μαλαισία. Οι παραδόσεις χοιρινού κρέατος στο Βιετνάμ έχουν αυξηθεί σημαντικά», είπε, συμπληρώνοντας ότι η Ρωσία επεκτείνει τις εξαγωγές λιπασμάτων «εξαιρετικά σημαντικών για την παραγωγή φοινικέλαιου στη Μαλαισία και στην Ινδονησία».

Ακόμα ξεχώρισε ως πεδία στα οποία μπορεί να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία τη βιομηχανική παραγωγή, τις ψηφιακές πλατφόρμες, το Φάρμακο και τον Τουρισμό.