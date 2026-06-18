Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
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Απαράδεκτη απαγόρευση των σοβιετικών συμβόλων και με δικαστική βούλα
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Ενα από τα πιο εμβληματικά μνημεία προς τιμήν του Κόκκινου Στρατού και της Σοβιετικής Ενωσης στο πάρκο Treptower στο Βερολίνο

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Ενα από τα πιο εμβληματικά μνημεία προς τιμήν του Κόκκινου Στρατού και της Σοβιετικής Ενωσης στο πάρκο Treptower στο Βερολίνο
Το Διοικητικό Δικαστήριο του Βερολίνου υπερασπίστηκε και δικαίωσε την απόφαση της απαράδεκτης απαγόρευσης των σοβιετικών συμβόλων κατά τους εορτασμούς της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών (8-9 Μάη). Απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει κατά του κρατιδίου του Βερολίνου ο Στέφαν Νάτκε, στέλεχος του Γερμανικού ΚΚ (DKP).

Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022 η κυβέρνηση του Βερολίνου (Χριστιανοδημοκράτες - Σοσιαλδημοκράτες) και η αστυνομία απαγορεύουν στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Βερολίνου από τον Κόκκινο Στρατό, τα «ρωσικά και σοβιετικά σύμβολα», το σφυροδρέπανο κ.ά., εξισώνοντας μάλιστα τη σημερινή καπιταλιστική Ρωσία με τη σοσιαλιστική ΕΣΣΔ.

Η μήνυση αναδείκνυε επίσης τον παραλληλισμό της σημερινής Γερμανίας με την περίοδο του ναζισμού, την παρεμπόδιση του εορτασμού της Αντιφασιστικής Νίκης από την αστυνομία με τα σύμβολα των απελευθερωτών, το απαράδεκτο «ξαναγράψιμο» της Ιστορίας και την ταύτιση των λεγόμενων «δυο άκρων».

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η γενική εντολή που απαγορεύει την επίδειξη συμβόλων των απελευθερωτών του Κόκκινου Στρατού στις 8 και 9 Μάη είναι «νόμιμη» και η «νομική της βάση - ο νόμος περί ελευθερίας του συνέρχεσθαι - είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στον γερμανικό Τύπο, το δικαστήριο δικαιολόγησε την απόφασή του αναφερόμενο σε «αξιολόγηση κινδύνου για τη δημόσια τάξη και την ειρηνική συνύπαρξη». Το σκεπτικό είναι ότι η Ρωσία επιδεικνύει στρατιωτική ισχύ με την παρέλαση στις 9 Μάη και, μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, μεταδίδει επίσης «ετοιμότητα χρήσης βίας» κατά και της Γερμανίας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η επίδειξη σοβιετικών συμβόλων θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως υποστήριξη των «στρατιωτικών επεκτατικών φιλοδοξιών» της Ρωσίας!

Εξάλλου, κατά την ακρόαση στο δικαστήριο τον Μάη είχε αξιοποιηθεί το ίδιο κάλπικο επιχείρημα, με τους δικαστές να επικαλούνται μάλιστα τα λόγια του ίδιου του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν, ότι δήθεν η σημερινή Ρωσία αποτελεί συνέχεια της ΕΣΣΔ και του ηρωικού Κόκκινου Στρατού!

Κι ενώ η αντικομμουνιστική απαγόρευση γίνεται στο όνομα της ιμπεριαλιστικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή δεν απαγορεύονται σημαίες και σύμβολα άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως π.χ. των ΗΠΑ ή του Ισραήλ που επιτίθενται στο Ιράν, στη Γάζα, στη Δυτική Οχθη, διαπράττοντας γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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