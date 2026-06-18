ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Το αντιδραστικό δημοψήφισμα αποκαλύπτει τα όρια του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματός τους

Σχετικά με το πρόσφατο δημοψήφισμα που έφερε το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) για να μπει «πλαφόν» 10 εκατ. κάτοικοι στον πληθυσμό της χώρας (το 55% είπε όχι και το 45% ναι), σε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Ελβετίας του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια κατοίκους, η συζήτηση που προηγήθηκε, όπως και αυτή μετά το αποτέλεσμα, αποδεικνύουν τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος. Το γεγονός και μόνο ότι πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα με μια τέτοια αντιδραστική πρόταση, και ότι υπάρχει αυτή η αποπροσανατολιστική συζήτηση, δείχνει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο καπιταλισμός, και μάλιστα σε μια χώρα που παρουσιάζεται ως εμβληματικό πρότυπο ενός "καλού" καπιταλισμού, που "μπορεί να λειτουργεί σωστά".

Η πραγματικότητα είναι ότι γίνεται όλο και πιο δυσεύρετη και πανάκριβη η κατοικία, τσουχτερό το κόστος των παιδικών σταθμών, αυξάνονται τα ασφάλιστρα για την Υγεία, η οποία υποβαθμίζεται στο όνομα του περιορισμού του κόστους. Αποδεικνύεται η τάση χειροτέρευσης των συνθηκών ζωής για την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα στην Ελβετία.

Αυτό ισχύει ασφαλώς και για τους μετανάστες, όπως και για τους Ελληνες μετανάστες, που βλέπουν αυτήν την εμφανή τάση χειροτέρευσης σε σχέση με όταν ήρθαν στη χώρα, ενώ όσοι μετανάστευσαν στην Ελβετία πιο πρόσφατα είδαν γρήγορα να διαψεύδονται οι προσδοκίες τους από την κατάσταση που βρήκαν.

Οι αστικές δυνάμεις της ακροδεξιάς, που στήριζαν το ΝΑΙ στον περιορισμό του πληθυσμού, είναι γνωστές για τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές τους τοποθετήσεις, οι οποίες όμως δεν στέκονται εμπόδιο να συμμετέχουν στην κυβέρνηση της Ελβετίας και να έχουν περίοπτη θέση στην προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Από την άλλη, οι αστικές δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και των φιλελευθέρων, μαζί με τις περισσότερες εργοδοτικές ενώσεις και ΜΚΟ, στήριζαν το ΟΧΙ, με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου και την ανάγκη για φτηνό και άφθονο ξένο εργατικό δυναμικό, ειδικά με υψηλή επιστημονική ειδίκευση, χωρίς να τίθεται το ζήτημα των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, Ελβετών και μεταναστών.

Το "δίλημμά" τους εκφράζει τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, μερίδες δηλαδή του κεφαλαίου και τις διαφορετικές προτεραιότητές τους για να ξεζουμίζουν μετανάστες στις επιχειρήσεις τους.

Είναι όλοι μαζί στην ίδια γραμμή, ανεξάρτητα από την επιμέρους τοποθέτησή τους στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Είναι στη γραμμή υπεράσπισης της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αυτό τους ενώνει και γι' αυτό μπορούν να συνυπάρχουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, στα Καντονιακά και Δημοτικά Συμβούλια, εκεί που μαζί ψηφίζουν και εφαρμόζουν αντιλαϊκά μέτρα, μαζί προωθούν την ταξική συνεργασία και εγκλωβίζουν τη συνείδηση του λαού.

Ειδικά σήμερα, σε αυτό το πλαίσιο επικίνδυνων εξελίξεων, με την κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την ανεπίστρεπτη πορεία γενίκευσης των συγκρούσεων, η προσπάθεια χειραγώγησης του λαού είναι επιτακτική ανάγκη για την αστική τάξη και όλο το αστικό πολιτικό σύστημα δουλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως αποδεικνύεται και αυτές τις μέρες με αφορμή το επίμαχο δημοψήφισμα.

Η πραγματική διέξοδος για την εργατική τάξη της χώρας, Ελβετούς και μετανάστες, βρίσκεται στην κοινή πάλη ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και του πολέμου, στην πάλη για την κοινωνία όπου όλα τα επιτεύγματα της παραγωγής, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας θα αξιοποιούνται για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι για την κερδοφορία των καπιταλιστών, όπως σήμερα».