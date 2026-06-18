Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Σημαντικές θεωρούνται οι αναπληρωματικές βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα, Πέμπτη, στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, καθώς το αποτέλεσμά τους ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική επιβίωση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Αντι Μπέρναμ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στο βρετανικό κοινοβούλιο και που στις δημοσκοπήσεις έρχεται πρώτος με 46%. Από κοντά όμως είναι ο Ρόμπερτ Κένιον από το αντιμεταναστευτικό, εθνικιστικό κόμμα Reform UK με 41%.

ΜΠΟΓΚΟΤΑ.- Δικαστής στην περιοχή Μεντεγίν ζήτησε από τον Κολομβιανό Πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο να «απέχει» από αναρτήσεις σχετικές με τις εκλογές της Κυριακής, τόσο από προσωπικές του σελίδες όσο και από τα επίσημα μέσα της προεδρίας. Την Κυριακή θα γίνει ο β' γύρος των προεδρικών εκλογών, όπου έχουν προκριθεί ο αντιδραστικός μεγαλοδικηγόρος επιχειρηματίας Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια και ο σοσιαλδημοκράτης Ιβάν Σεπέδα, διάδοχος του Πέτρο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν «μάχη» μέχρι τελευταία στιγμή.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.- Η Μπιργκίτα Εντ, σύζυγος του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον στη Σουηδία, που έχει χειροτονηθεί κληρικός, ερευνάται από τη Λουθηρανική Εκκλησία. Συγκεκριμένα φέρεται ότι χρησιμοποίησε τη θέση της για να λάβει δωρεές και δωρεάν υπηρεσίες για να εξοπλίσει το ίδρυμα που διαχειρίζεται. Σε αντάλλαγμα εξασφάλιζε προσκλήσεις στον πρωθυπουργικό κύκλο. Μετά τις καταγγελίες για διαφθορά που έγιναν στην επισκοπή στην οποία υπάγεται η σύζυγος του πρωθυπουργού, ξεκίνησε έρευνα αναφορικά με το κατά πόσο είναι ικανή να ασκεί τα ιερατικά καθήκοντά της.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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