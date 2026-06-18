ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

Νέο διάταγμα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Ντανιέλ Νομπόα στον Ισημερινό - από τους πιο προβεβλημένους συμμάχους των ΗΠΑ - κήρυξε χθες τμήματα της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με νέο διάταγμα, που θα έχει ισχύ έως 60 μέρες με δυνατότητα να επεκταθεί κι άλλο. Το ζήτημα που επικαλείται η κυβέρνηση είναι η «κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλειας» και η «αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος του ναρκεμπορίου», όμως παρά την αστυνομοκρατία και την παρουσία του στρατού στους δρόμους τα εγκλήματα και οι δολοφονίες έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και το 2025 σημειώθηκε ρεκόρ με περίπου 9.300 ανθρωποκτονίες, το υψηλότερο ποσοστό στη Λατινική Αμερική.

Το μέτρο τίθεται σε άμεση εφαρμογή σε 10 επαρχίες, μόλις δύο βδομάδες μετά τη λήξη της προηγούμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και με αυτό εξουσιοδοτούνται οι δυνάμεις ασφαλείας να παρεμβαίνουν. Μάλιστα αναστέλλεται το απαραβίαστο της κατοικίας, επιτρέποντας εφόδους χωρίς ένταλμα όταν υπάρχει υποψία για αδίκημα, όπως αναφέρεται.

Η δράση αστυνομικών και στρατιωτικών τους τελευταίους μήνες έχει ξεσηκώσει λαϊκές αντιδράσεις, όπως η περίπτωση του 28χρονου Μπράιαν φέτος τον Μάρτη, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης υποτίθεται για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η οικογένειά του καταγγέλλει τη χρήση ηλεκτρικού όπλου (taser), ενώ το άψυχο σώμα του βρέθηκε σε άθλια κατάσταση. Γι' αυτήν την υπόθεση η κυβέρνηση αναγκάστηκε να διατάξει έρευνα και 7 στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις, ενώ ο στρατός προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες του, υποστηρίζοντας ότι η δράση των εν λόγω στρατιωτικών ήταν «μη εξουσιοδοτημένη».

Οπως αναφέρουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, την περασμένη χρονιά υπήρξαν 244 καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση βίας από τον στρατό και την αστυνομία. Επίσης υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 3 περιπτώσεις ξυλοδαρμού νεαρών μέχρι θανάτου, ενώ φέτος έχουν καταγραφεί 23 περιπτώσεις εξωδικαστικών εκτελέσεων.