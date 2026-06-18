ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το BBC θα περικόψει 550 θέσεις εργασίας

Το BBC, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας, θα περικόψει 550 θέσεις εργασίας και θα κλείσει ορισμένα προγράμματα στο πλαίσιο σχεδίων εξοικονόμησης κόστους υπό τον νέο γενικό διευθυντή του, μετέδωσε χτες η «Telegraph», προσθέτοντας ότι τα κανάλια και τα ραδιοφωνικά δίκτυα βρίσκονται επίσης υπό αναθεώρηση.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το προσωπικό επρόκειτο ήδη χτες να ενημερωθεί εάν τα προγράμματά τους επηρεάζονται, ενώ οι περικοπές αποτελούν μέρος ευρύτερων σχεδίων για τη μείωση περίπου 2.000 θέσεων εργασίας σε διάστημα τριών ετών, με το BBC News να αναμένεται να πληγεί περισσότερο.