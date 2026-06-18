Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ - ΒΟΛΙΒΙΑ
Συμφωνία με πρόσχημα την «αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών»

Η αμερικανική πλευρά θα παράσχει εκπαίδευση, εξοπλισμό και βοήθεια στις δυνάμεις επιβολής του νόμου της Βολιβίας

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Οι Πρόεδροι Τραμπ και Πας διακρίνονται στη Σύνοδο όπου τον Μάρτη συγκροτήθηκε η «Ασπίδα της Αμερικής»

2026 The Associated Press. All

Οι Πρόεδροι Τραμπ και Πας διακρίνονται στη Σύνοδο όπου τον Μάρτη συγκροτήθηκε η «Ασπίδα της Αμερικής»
Διμερή συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας κατά της διακίνησης ναρκωτικών και του διεθνούς εγκλήματος υπέγραψαν ΗΠΑ και Βολιβία, στην πρωτεύουσα της δεύτερης Λα Πας, στο πλαίσιο των ευρύτερα στενών σχέσεων που επιδιώκουν οι δύο πλευρές, συμμετέχοντας άλλωστε από κοινού στο περιφερειακό σχήμα «Ασπίδα της Αμερικής» (Shield of the Americas), που συγκροτήθηκε τον Μάρτη από τις κυβερνήσεις - συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Το σχήμα αυτό εντάσσεται στον σχεδιασμό των ΗΠΑ για τη λεγόμενη «επανάκτηση του Δυτικού Ημισφαιρίου», κατά το νέο Δόγμα Μονρόε, ώστε να περιοριστεί η επιρροή άλλων ανταγωνιστικών δυνάμεων κυρίως της Κίνας και της Ρωσίας. Το ζήτημα της διακίνησης των ναρκωτικών χρησιμοποιείται προσχηματικά από τις ΗΠΑ και τις αντιδραστικές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται για μια μεγάλη μπίζνα με κέρδη δισεκατομμυρίων, που αποδεδειγμένα είναι συνυφασμένη με τα αντιλαϊκά καθεστώτα.

Τη νέα συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) της Βολιβίας, Φερνάντο Αραμάγιο και η επιτετραμμένη της αμερικανικής πρεσβείας, Ντέμπρα Εβία. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η Ουάσιγκτον θα παράσχει 20 εκατομμύρια δολάρια σε εκπαίδευση, εξοπλισμό και βοήθεια, στις - όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ - «υπηρεσίες επιβολής του νόμου» της Βολιβίας. Βασικός στόχος της συμφωνίας φέρεται και η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αστυνομία και το δικαστικό σύστημα. Την ευθύνη του συντονισμού για την υλοποίηση της συμφωνίας από αμερικανικής πλευράς θα έχει η Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων Ναρκωτικών και Επιβολής του Νόμου (INL) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η «αντιμετώπιση των διακινητών ναρκωτικών» εμφανίζεται όλο και πιο συχνά ως προτεραιότητα συνεργασιών που η Ουάσιγκτον προκρίνει με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, ενταγμένη ωστόσο σε συνολικότερες γεωπολιτικές επιδιώξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και στην ιδρυτική Σύνοδο της «Ασπίδας» (όπου εκτός από τις ΗΠΑ συμμετείχαν οι κυβερνήσεις από Αργεντινή, Βολιβία, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουιάνα, Ονδούρα, Παναμά, Παραγουάη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο), τον Μάρτη, κυριάρχησαν ανησυχίες για τις συνέπειες που έχει η ορμητική είσοδος κινεζικών μονοπωλίων στο δυτικό ημισφαίριο. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι βασικό επιχείρημα και για τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας, την 3η Γενάρη, αλλά και την «απαγωγή» Μαδούρο για να «δικαστεί δίκαια» στις ΗΠΑ, ήταν επίσης οι ανάγκες του «πολέμου ενάντια στους ναρκω-τρομοκράτες».

Νέο χτύπημα με νεκρό στον Ειρηνικό

Στο μεταξύ, τουλάχιστον ένας άνδρας σκοτώθηκε χτες τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στον ανατολικό Ειρηνικό, όταν το αρμόδιο για την περιοχή μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SOUTHCOM) έπληξε ακόμα ένα ταχύπλοο, που - όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον - «επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών». Από τον Σεπτέμβρη, τα «αντι-ναρκωτικά» αυτά πλήγματα έχουν κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 200 άτομα. Η SOUTHCOM υποστήριξε ότι ειδοποιήθηκε «αμέσως» η αμερικανική ακτοφυλακή προκειμένου να ενεργοποιήσει το «σύστημα έρευνας και διάσωσης» ώστε να περισυλλεγούν δύο επιζώντες, αν και δεν διευκρινίστηκε αν όντως τελικά διασώθηκαν.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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