ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπαζάρ αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Τούμπας οργανώνουν μπαζάρ αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας το Σάββατο 20 Ιούνη, στα γραφεία του Συλλόγου Γυναικών (Διδασκάλου Αδαμίδη 15).

Στο μπαζάρ θα διατίθενται διακοσμητικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα, καθώς και κάρτες ενίσχυσης.

Θα λειτουργήσει από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ.

Οι δύο φορείς καλούν τον λαό της Τούμπας να στηρίξει την πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρημάτων, τονίζοντας ότι η προσφορά του καθενός είναι αναγκαία και πολύτιμη!