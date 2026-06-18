Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
«Οταν τα γήπεδα αντιστάθηκαν στον πόλεμο»

Αύριο Παρασκευή η εκδήλωση

Εκδήλωση με θέμα «Οταν τα γήπεδα αντιστάθηκαν στον πόλεμο» πραγματοποιεί η Τομεακή Επιτροπή Λάρισας του ΚΚΕ αύριο Παρασκευή, στις 9 μ.μ. στο «Καφενείο η Γη» (στην ταράτσα). Θα μιλήσουν ο Θοδωρής Λιάππης, υπεύθυνος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Νίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και συγγραφέας, και ο Θανάσης Βογιατζής, ιστορικός - ερευνητής, στέλεχος του ΚΚΕ.

Στην πρόσκλησή της για την εκδήλωση η ΤΕ Λάρισας επισημαίνει: «Η ιστορική πείρα αποδεικνύει ότι και στον αθλητισμό δύο γραμμές συγκρούονται, από τη μια αυτή που καλλιεργεί το σύστημα για τις ανάγκες της κυρίαρχης τάξης των καπιταλιστών και των μονοπωλίων, και από την άλλη η γραμμή σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική της εμπορευματοποίησης και του εθνικισμού.

Τα τελευταία χρόνια ως ΚΚΕ έχουμε συγκεντρώσει πλούσιο υλικό από τη δράση του Κόμματος στο μέτωπο του αθλητισμού την εποχή του Μεσοπολέμου και της τριπλής φασιστικής κατοχής. Επίσης έχουν δημοσιευτεί αξιόλογες εργασίες και υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία με αξιόλογες προσπάθειες ανθρώπων του αθλητισμού, ιστορικών και δημοσιογράφων, για να αποτυπώσουν την κατάσταση και μέχρι την περίοδο της 7χρονης στρατιωτικής δικτατορίας '67 - '74».

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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