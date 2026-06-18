ΕUROPA LEAGUE

Παγίδες με το «καλημέρα» για τον ΠΑΟΚ

Με το «καλημέρα» στα δύσκολα έριξε τον ΠΑΟΚ η χθεσινή κλήρωση της UEFA για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, από όπου θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις οι Θεσσαλονικείς. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού για τον 1ο γύρο ανάμεσα στην Ντιναμό Κιέβου και στη ρουμανική Κλουζ, δύο ομάδες που κρύβουν παγίδες για τον ΠΑΟΚ, με την Ντιναμό να θεωρείται η πιο δύσκολη, ενώ και η Κλουζ είναι επικίνδυνη, έχοντας αποκτήσει σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ θα είναι εκτός έδρας στις 23 Ιούλη και η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιούλη. Σε περίπτωση αποκλεισμού στον 2ο γύρο του Europa League η ελληνική ομάδα θα συνεχίσει στα προκριματικά του Conference League.