Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
CONFERENCE LEAGUE
Βατή κλήρωση για τον Παναθηναϊκό

Βατή ήταν η κλήρωση της UEFA για τον Παναθηναϊκό και τη συμμετοχή του στον 2ο προκριματικό γύρο του Conferecne League, από όπου θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή περιπέτεια της νέας σεζόν. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ουγγρική Πάκσι, την πιο ισχυρή μεν από τους πιθανούς αντιπάλους τους, που όμως σε κάθε περίπτωση ότι είναι στα μέτρα της ελληνικής ομάδας. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία στις 23 Ιούλη και η ρεβάνς στο ΟΑΚΑ στις 30 Ιούλη. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τρεις προκρίσεις (σε 2ο, 3ο γύρο και πλέι οφ) προκειμένου να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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