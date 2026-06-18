02.00: Γκάνα - Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ)
05.00: Ουζμπεκιστάν - Κολομβία (ΕΡΤ1)
19.00: Τσεχία - Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)
22.00: Ελβετία - Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)
01.00: Καναδάς - Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)
04.00: Μεξικό - Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)
23:00Θ. Καπέτη: Η αγανάκτηση να συναντηθεί με τη δράση του ΚΚΕ, το Πρόγραμμα του, που δίνει διέξοδο για τις λαϊκές ανάγκες (ΦΩΤΟ)
22:52Εικαστική Έκθεση Σύγχρονου Έργου: «Συνομιλώντας με την Ιστορία» στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»
22:45«Το βλέμμα του Οδυσσέα» στο 16ο Athens Open Air Film Festival
22:36Σύνοδος G7: «Σύγκλιση» στην πολεμική ετοιμότητα και πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία
22:29Β. Πανουτσάκου: Ο νέος «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» περιέχει σοβαρές αντεργατικές και αντιλαϊκές προσθήκες (VIDEO)
Περισσότερα...