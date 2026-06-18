Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα
Σήμερα Πέμπτη

02.00: Γκάνα - Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

05.00: Ουζμπεκιστάν - Κολομβία (ΕΡΤ1)

19.00: Τσεχία - Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)

22.00: Ελβετία - Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Αύριο Παρασκευή

01.00: Καναδάς - Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

04.00: Μεξικό - Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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