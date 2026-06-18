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Κομβικές αναμετρήσεις σε 1ο και 2ο όμιλο

Κομβικά ματς για τη συνέχεια σε 1ο και 2ο όμιλο περιλαμβάνει η σημερινή πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής των ομίλων στο Μουντιάλ, ενώ τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας διεξάγονταν και δύο αναμετρήσεις σε 11ο και 12ο όμιλο οι οποίες απέμεναν για την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής.

Στον 1ο όμιλο ξεχωρίζει η κόντρα στην Ατλάντα μεταξύ των δύο ηττημένων της πρεμιέρας, με Τσεχία και Νότια Αφρική να ψάχνουν αντίδραση προκειμένου να διατηρήσουν ελπίδες πρόκρισης, μη έχοντας περιθώρια νέων απωλειών. Στον 2ο όμιλο, όπου μετά τις δύο ισοπαλίες της πρεμιέρας επικρατεί απόλυτη ισορροπία, Ελβετία και Βοσνία κοντράρονται με στόχο τη νίκη που θα δώσει σε μία απ' αυτές προβάδισμα στο κυνήγι της πρόκρισης.

Στον 12ο όμιλο, για την 1η αγωνιστική κρίσιμη είναι η κόντρα στο Τορόντο μεταξύ των δύο αουτσάιντερ, Γκάνας και Παναμά, με τον νικητή να αποκτά θεωρητικό προβάδισμα για την 3η θέση, πίσω από τα δύο φαβορί του ομίλου, Αγγλία και Κροατία. Για τον 11ο όμιλο, Κολομβία και Ουζμπεκιστάν ψάχνουν στην Πόλη του Μεξικού το νικηφόρο ξεκίνημα στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση, με τους Κολομβιανούς να αποτελούν το φαβορί της αναμέτρησης και τους Ουζμπέκους να επιδιώκουν μια ηχηρή έκπληξη στο ντεμπούτο τους σε Μουντιάλ.