1ος όμιλος: Μεξικό 3, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 0, Νότια Αφρική 0.
2ος όμιλος: Ελβετία 1, Καναδάς 1, Κατάρ 1, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1.
3ος όμιλος: Σκωτία 3, Μαρόκο 1, Βραζιλία 1, Αϊτή 0.
4ος όμιλος: ΗΠΑ 3, Αυστραλία 3, Τουρκία 0, Παραγουάη 0.
5ος όμιλος: Γερμανία 3, Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ 0, Κουρασάο 0.
6ος όμιλος: Σουηδία 3, Ολλανδία 1, Ιαπωνία 1, Τυνησία 0.
7ος όμιλος: Νέα Ζηλανδία 1, Ιράν 1, Βέλγιο 1, Αίγυπτος 1.
8ος όμιλος: Ουρουγουάη 1, Σαουδική Αραβία 1, Ισπανία 1, Πράσινο Ακρωτήρι 1.
9ος όμιλος: Νορβηγία 3, Γαλλία 3, Σενεγάλη 0, Ιράκ 0.
10ος όμιλος: Αργεντινή 3, Αυστρία 3, Ιορδανία 0, Αλγερία 0.