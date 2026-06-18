10ος ΟΜΙΛΟΣ

Με «υπογραφή» Μέσι η πρεμιέρα της Αργεντινής

Με τον Λιονέλ Μέσι να βάζει την «υπογραφή» του, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Για τον 10ο όμιλο η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο Κάνσας (Μέσι 17', 60', 76'), επιβεβαιώνοντας εξαρχής τον ρόλο της ως φαβορί και στη φετινή διοργάνωση, όπως βέβαια και για την πρωτιά του ομίλου της. Οδηγός στην επιτυχία της «Αλμπισελέστε» ήταν ο αρχηγός της, Μέσι, που το χατ τρικ του ήταν ιστορικό, καθώς έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ, πιάνοντας στην πρώτη θέση των σκόρερ τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε. Οι Αργεντίνοι ήταν καλύτεροι στα βασικά σημεία του αγώνα απέναντι στους αξιόμαχους Αλγερινούς, που για ένα ημίχρονο προσπάθησαν να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ακυρωθέν γκολ στα πρώτα λεπτά.

Για τον ίδιο όμιλο, σε ένα συναρπαστικό ματς στο Σαν Φρανσίσκο η Αυστρία νίκησε 3-1 την «πρωτάρα» σε Μουντιάλ Ιορδανία (Σμιντ 21', Αλ Αράμπ 76' αυτογκόλ, Αρναούτοβιτς 90'+12 πέναλτι - Ολουάν 50'). Οι Αυστριακοί αποδείχθηκαν πιο ουσιαστικοί στην τελική προσπάθεια, ενώ οι Ιορδανοί πλήρωσαν τις αμυντικές ολιγωρίες και τα λάθη τους στα κρίσιμα σημεία.