ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Οι εργαζόμενοι έχουμε ανάγκη από αυξήσεις στους μισθούς και περισσότερο ελεύθερο χρόνο

Με τετρασέλιδη ανακοίνωση οιστονκαταγγέλλουν τανα φέρειτου χρόνου εργασίας, μέσα στη, με την πιλοτική εφαρμογή να προβλέπεται ότι θα ξεκινάει από τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής.

Αναλυτικότερα, οι Κομματικές Οργανώσεις επισημαίνουν πως ο ΟΤΕ «ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια σειρά από "σύγχρονα μοντέλα εργασίας", αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Τα παρουσιάζει ως μέτρα που διευκολύνουν τον εργαζόμενο, που δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή, το λεγόμενο "work life balance"».

Συνεχίζοντας, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «αν η διοίκηση ήθελε να αντιμετωπίσει τη δύσκολη καθημερινότητα των εργαζομένων, θα μπορούσε στην πρόσφατη διαπραγμάτευση που έγινε για την υπογραφή ΣΣΕ να είχε δεχθεί τις διεκδικήσεις για: Καθιέρωση 7ώρου - 5ήμερου με σταθερό εργάσιμο χρόνο, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με ενίσχυση κλιμακίων και ξεπάγωμα τριετιών.

4ήμερα - 10ωρα η πρόταση της εργοδοσίας

Αντ' αυτού προτείνει: 48 ώρες δουλειά την εβδομάδα, 10 ώρες δουλειά την ημέρα, πληρωμή... με ρεπό», καθώς σημειώνεται πως αυτή είναι η πρόταση της εργοδοσίας.

Οπως τονίζουν οι ΚΟ στον ΟΤΕ, «πίσω από τη συνεχή πίεση για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, επιδιώκουν μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας και περισσότερη ευελιξία. Θέλουν να "τεντώνεται" όσο γίνεται περισσότερο ο εργαζόμενος, να προσαρμόζει τη ζωή και τον χρόνο του στις ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να υλοποιούνται οι επιχειρηματικοί στόχοι και τα business plans (επιχειρηματικά πλάνα) των ομίλων».

Αλλωστε, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, όταν ρίχνει το σύνθημα «ψηλά ο πήχης - raise the bar», για τους εργαζόμενους μεταφράζεται σε περισσότερη πίεση, μεγαλύτερη εντατικοποίηση, διαρκή αύξηση των στόχων και ακόμη μεγαλύτερη προσαρμογή της ζωής και του χρόνου τους στις ανάγκες της κερδοφορίας.

Και συνεχίζουν σημειώνοντας πως «η "ευελιξία" του χρόνου εργασίας, η διευθέτηση, η διάχυση του εργάσιμου χρόνου μέσα στην ημέρα και την εβδομάδα αποτελούν στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ. Διαδοχικά οι κυβερνήσεις και η εκάστοτε αντιπολίτευση με τις ψήφους των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου κ.ά., ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση, διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο όπου ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει έως και 13 ώρες ημερησίως σε συνδυασμό εργοδοτών, συμβάσεων και πολλαπλής απασχόλησης, ενώ η διευθέτηση του χρόνου εργασίας επιτρέπει την επέκταση του ημερήσιου χρόνου εργασίας χωρίς την αντίστοιχη υπερωριακή αποζημίωση. Τους εμβληματικούς νόμους Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως, δηλαδή, που τις έχει αντιπαλέψει το εργατικό κίνημα με μεγάλες απεργίες το προηγούμενο διάστημα.

Ολα αυτά επιταχύνονται από τη στροφή του κλάδου στην πολεμική οικονομία και από την ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι υποδομές, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες του κλάδου αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και οι πολεμικές συγκρούσεις, θέλουν να επιβάλουν "τα κεφάλια μέσα". Να εξασφαλίσουν συναίνεση, πειθαρχία και αποδοχή των στόχων της εργοδοσίας, επιταχύνοντας παράλληλα την εφαρμογή όλου του αντεργατικού νομοθετικού οπλοστασίου που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά όλες οι αντεργατικές κυβερνήσεις».

Οι αστικές κυβερνήσεις στην υπηρεσία του κεφαλαίου

Αναφορά γίνεται και στον ρόλο των αστικών κυβερνήσεων, που καθώς διαδέχονταν η μία την άλλη, προχωρούσαν σε νομοθετικές παρεμβάσεις, προωθώντας το «ράβε - ξήλωνε» του εργάσιμου χρόνου, για λογαριασμό του κεφαλαίου.

Στην ανακοίνωση αναλύονται οι νομοθετικές παρεμβάσεις, με πιο χαρακτηριστικές: «Το 2013 η κυβέρνηση των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ψηφίζει τον νόμο Βρούτση - ο κατώτατος μισθός παύει να καθορίζεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ). Ορίζεται από το κράτος, σύμφωνα με τα "θέλω" των επιχειρήσεων.

Το 2018 η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ενεργοποιεί και εφαρμόζει τον νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης, που μένει, πλέον, γνωστός ως νόμος Βρούτση - Αχτσιόγλου.

Το 2021 η κυβέρνηση της ΝΔ ψηφίζει τον νόμο Χατζηδάκη θεσπίζοντας τη 10ωρη εργασία χωρίς υπερωριακή αμοιβή. Το 2023 η κυβέρνηση της ΝΔ ψηφίζει τον νόμο Γεωργιάδη, που νομιμοποιεί τις 13 ώρες δουλειάς τη μέρα σε 2 εργοδότες. Το 2025, η κυβέρνηση της ΝΔ ψηφίζει νόμο για ΣΣΕ στα μέτρα των εργοδοτών, την "Κοινωνική συμφωνία" εργοδοσίας, κράτους και εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ. Το 2026 η κυβέρνηση ΝΔ νομοθετεί 13ωρη δουλειά στον ίδιο εργοδότη με πλήρη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Αυτό ακριβώς το πλαίσιο αξιοποιούν σήμερα και οι επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσιάζοντας ως "καινοτομία" μορφές εργασίας που στην πραγματικότητα υπηρετούν την ίδια κατεύθυνση: Μεγαλύτερη ευελιξία για την εργοδοσία και μεγαλύτερη κερδοφορία για το κεφάλαιο.

Το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ προβάλλει έντονα πρόταση για 4ήμερη εργασία, με κρατική στήριξη προς τις επιχειρήσεις που θα την εφαρμόσουν. Για άλλη μια φορά επιχειρεί να παρουσιάσει ότι είναι εφικτό οι επιχειρηματικοί όμιλοι να συνεχίζουν να αυξάνουν τα κέρδη τους και οι εργαζόμενοι να κερδίζουν ταυτόχρονα περισσότερο ελεύθερο χρόνο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Σε μια οικονομία όπου κριτήριο είναι το κέρδος των ομίλων, κάθε μέτρο αποφασίζεται με βάση την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και όπου εφαρμόστηκαν τέτοια μοντέλα, κοινός παρονομαστής ήταν η εντατικοποίηση της εργασίας, η αύξηση της παραγωγικότητας και η μεγαλύτερη προσαρμογή του εργαζόμενου στις ανάγκες της επιχείρησης, σε βάρος των δικαιωμάτων και των αναγκών», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

«Δεν ανακαλύπτει την Αμερική ο ΟΤΕ»

Συνεχίζοντας οι Οργανώσεις του Κόμματος υπογραμμίζουν πως «αντίστοιχα μοντέλα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια σε χώρες της ΕΕ και τα αποτελέσματα είναι γνωστά.

Το 2025 ο συνιδρυτής της "Google" κάλεσε τους εργαζομένους να εργάζονται 60 ώρες την εβδομάδα. Στο Βέλγιο, η περίφημη "τετραήμερη εργασία" δεν σήμαινε λιγότερη εργασία, αλλά συμπίεση του ίδιου ή και μεγαλύτερου όγκου δουλειάς σε λιγότερες ημέρες.

Σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στη Γερμανία καταγράφηκαν φαινόμενα όπου οι εργαζόμενοι αναζητούσαν τρόπους αύξησης της έντασης της εργασίας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους στόχους μέσα στον διαθέσιμο χρόνο.

Στη Γαλλία, συνδικαλιστικές δυνάμεις (CGT στην Αccenture) κατέγραψαν ότι η εντατικοποίηση της εργασίας αποτέλεσε βασικό πρόβλημα στις εφαρμογές αντίστοιχων μοντέλων.

Χαρακτηριστικά αναδείχθηκε το ερώτημα: Αν σήμερα κάποιος εργάζεται ήδη 10 ώρες την ημέρα σε πενθήμερο πρόγραμμα, τι σημαίνει η μεταφορά του ίδιου φόρτου σε τέσσερις ημέρες; Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι αυτό που παρουσιάζεται ως "όφελος για τον εργαζόμενο" καταλήγει συχνά σε μεγαλύτερη εντατικοποίηση και σε αύξηση της παραγωγικότητας για το κέρδος κάποιων μετόχων - παράσιτων», σημειώνουν.

Το πραγματικό ζήτημα: Ο εργάσιμος χρόνος

Κάνοντας λόγο για τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου και μεγαλύτερης ευελιξίας, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «μαζί με την τετραήμερη εργασία προωθούνται διεθνώς μοντέλα όπως το "just in time", τα zero-hour contracts (συμβάσεις μηδενικών ορών) και τα καθεστώτα stand-by (ετοιμότητα), όπου εφαρμόζονται ευρέως στον κλάδο μας.

Ολα αυτά έχουν κοινό στόχο: Μετατρέπουν τον εργάσιμο χρόνο από σταθερό ημερήσιο μέγεθος σε μεταβλητό "μέσο όρο". Με τα 10ωρα, τις διευθετήσεις, τα σπαστά ωράρια, την τηλεργασία και τη διαρκή συνδεσιμότητα, ο εργάσιμος χρόνος παύει να είναι ένα συγκεκριμένο και κατοχυρωμένο κομμάτι της ημέρας.

Σε αυτό το πλαίσιο τονίζουν πως «η διοίκηση επιχειρεί να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα ως λύση στα αδιέξοδα που γεννά το σύστημα της εκμετάλλευσης, η πολιτική των κυβερνήσεων και το εχθρικό για τον λαό αστικό κράτος. Που από τη μία μοιράζει δισεκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους, και από την άλλη αντιμετωπίζει ως "κόστος" τις ανάγκες των εργατικών - λαϊκών οικογενειών. Γι' αυτό υποχρηματοδοτεί και συρρικνώνει κρίσιμες κοινωνικές δομές, όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα ολοήμερα σχολεία, οι δομές ειδικής αγωγής, τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και συνολικά τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ετσι, όλο και περισσότερες πλευρές της ζωής μετατρέπονται σε ατομική ευθύνη του εργαζόμενου, που καλείται μόνος του να βρει λύση για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και της οικογένειάς του, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη».

Οι ΚΟ στον ΟΤΕ καταγγέλλουν πως «και αντί να αντιμετωπίζονται οι πραγματικές αιτίες αυτής της κατάστασης, η εργοδοσία εμφανίζει ως "σωτήρια" τα σπαστά ωράρια, την τηλεργασία και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ζητώντας από τον εργαζόμενο να προσαρμόζει ακόμα περισσότερο τη ζωή του στα "θέλω" της κερδοφορίας των ομίλων».

Παράλληλα, σημειώνουν πως πραγματική πρόοδος είναι η μείωση του εργάσιμου χρόνου και να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι τον πλούτο που οι ίδιοι παράγουν.

«Το κέρδος των επιχειρήσεων δεν προκύπτει από το "πουθενά" ή από το "επιχειρηματικό ρίσκο". Προκύπτει από τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων που δεν πληρώνεται. Από την αύξηση της παραγωγικότητας, από την εντατικοποίηση, από την επέκταση και τη διάχυση του εργάσιμου χρόνου. Αυτή είναι η καρδιά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης: ο απλήρωτος χρόνος εργασίας», σημειώνουν.

Οι δυνατότητες της εποχής

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ο ορισμός της υπεραξίας από τον Μαρξ, στο Κεφάλαιο τ. 1, που ο ίδιος έλεγε πως «την υπεραξία που παράγεται με την παράταση της εργάσιμης μέρας την ονομάζω απόλυτη υπεραξία. Αντίθετα, την υπεραξία που προκύπτει από τη συντόμευση του αναγκαίου χρόνου εργασίας και από την αντίστοιχη αλλαγή στη σχέση αυτών των μεγεθών των δύο συστατικών μερών της εργάσιμης μέρας την ονομάζω σχετική υπεραξία».

Οι ΚΟ τονίζουν πως «σήμερα, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα ανάπτυξης, που η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση, τα πληροφοριακά συστήματα και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επιτρέπουν να παράγεται πολύ περισσότερος πλούτος σε πολύ λιγότερο χρόνο, θα μπορούσε αντικειμενικά να ανοίγει ο δρόμος για λιγότερες ώρες δουλειάς, περισσότερο ελεύθερο χρόνο και καλύτερη ζωή για όλους τους εργαζόμενους. Ομως τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα που δημιούργησε η ανθρώπινη εργασία βρίσκονται στα χέρια των καπιταλιστών και αξιοποιούνται με κριτήριο την αύξηση της κερδοφορίας τους. Ετσι, αντί να μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος, αυξάνεται η παραγωγικότητα, εντείνεται η εργασία και μεγαλώνει ο βαθμός εκμετάλλευσης των εργαζομένων». Σημειώνουν δε πως ο ΟΤΕ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που αντί ο εργάσιμος χρόνος να μειώνεται, ανεβαίνει συνεχώς ο πήχης της παραγωγικότητας, της εντατικοποίησης και των επιχειρηματικών στόχων.

Διεκδικούμε 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με σταθερό εργάσιμο χρόνο

Οι ΚΟ στον ΟΤΕ καταλήγουν πως στον αντίποδα της σημερινής πραγματικότητας «υπάρχει η δυνατότητα μιας άλλης πορείας για την κοινωνία και την οικονομία. Ο σοσιαλισμός, αντίθετα από το σύστημα της εκμετάλλευσης, μπορεί να ξεκλειδώσει, να απελευθερώσει τις δημιουργικές ικανότητες των εργαζομένων, την πρωτοβουλία τους. Αλλάζει ο σκοπός της παραγωγής και ο ρόλος των εργαζομένων.

Σκοπός της παραγωγής γίνεται πλέον η ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας που συνεχώς διευρύνονται. Σε αυτήν τη βάση, οι εργαζόμενοι παύουν να αντιμετωπίζονται ως "κόστος" και γίνονται συνειδητοί δημιουργοί του πλούτου. Συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο της παραγωγής, με κριτήριο την κοινωνική ανάγκη και όχι την επιχειρηματική κερδοφορία. Ο εργάσιμος χρόνος μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά, να σταθεροποιηθεί και να πάψει να μετατρέπεται σε εργαλείο εντατικοποίησης. Σήμερα, είτε οι τεράστιες δυνατότητες της εποχής θα συνεχίσουν να μετατρέπονται σε κέρδη για τους λίγους, είτε θα γίνουν χρόνος, δικαιώματα και καλύτερη ζωή για τους πολλούς».