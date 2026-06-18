9ος ΟΜΙΛΟΣ

Ξύπνησε με Εμπαπέ η Γαλλία

Στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου η Γαλλία, εκ των φαβορί του Μουντιάλ, τα χρειάστηκε μέχρι να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης Σενεγάλης, επικρατώντας 3-1 (Εμπαπέ 66', 90'+6, Μπαρκολά 83' - Μπαγιέ 90'+3) και ανοίγοντας νικηφόρα τις υποχρεώσεις της.

Σε ένα ματς με δύο όψεις, οι Σενεγαλέζοι στάθηκαν καλύτερα μέχρι το 65' απέναντι στους υποτονικούς Γάλλους, ενώ είχαν και δύο καλές στιγμές, με το δοκάρι του Τζάκσον και την ευκαιρία του Σουρ. Στο τελευταία ημίωρο οι «τρικολόρ» με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ ανέβασαν ρυθμούς, πίεσαν και έφτασαν στη νίκη. Ο Εμπαπέ μάλιστα έγραψε Ιστορία για την Εθνική Γαλλίας, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της όλων των εποχών με 58 γκολ, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού (57).

Στο άλλο ματς του ομίλου η Νορβηγία, με οδηγό και δις σκόρερ τον Ερλινγκ Χάαλαντ, πήρε ευρεία νίκη 4-1 επί του Ιράκ (Χάαλαντ 29', 43', Εστιγκράντ 76', Χουσεΐν 90'+6 αυτογκόλ - Χουσεΐν 39'). Με το «καλημέρα» έτσι οι «Βίκινγκ» έβαλαν τις βάσεις για την κατάληψη μίας από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, που οδηγούν απευθείας στην επόμενη φάση.