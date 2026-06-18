ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ιατρικές πράξεις με ... φακό από τα κινητά τηλέφωνα

Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος σμπαράλιασε τη λειτουργία του Νοσοκομείου Νίκαιας προχθές Τρίτη, και μάλιστα εν μέσω γενικής εφημερίας. Το αποτέλεσμα ήταν για περίπου 2 ώρες στο Νοσοκομείο να επικρατήσει χάος, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου.

«Οι γεννήτριες λειτούργησαν μόνο για τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ. Ολα τα υπόλοιπα απλά σταμάτησαν να λειτουργούν», αναφέρει το σωματείο, αφού έμειναν εκτός λειτουργίας ο αξονικός τομογράφος, το αιματολογικό και το βιοχημικό εργαστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το ίντερνετ.

Για 2 περίπου ώρες γίνονταν αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος, τα μηχανήματα έκλειναν και ξανάνοιγαν, υπήρχαν διαστήματα όπου επικρατούσε σκοτάδι σε όλο το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. «Φτάσαμε στο σημείο αναγκαίες ιατρικές πράξεις να γίνονται με φακούς από κινητά τηλέφωνα!», σημειώνεται, ενώ αντίστοιχες συνθήκες επικράτησαν σε όλο το Νοσοκομείο, στις κλινικές και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη τόσο για τους νοσηλευόμενους όσο και για τους ασθενείς στα Επείγοντα, σημειώνεται ότι «βαρέως πάσχοντες ασθενείς, διασωληνωμένοι ασθενείς περίμεναν πότε θα "έρθει το ρεύμα" για να κάνουν αξονική τομογραφία, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η καθυστέρηση για την υγεία τους. Μόνιτορ στη ΜΕΘ χάλασαν λόγω των συνεχόμενων διακοπών».

«Η συγκεκριμένη κατάσταση κάθε άλλο παρά αποδεκτή είναι, καθώς είναι δεδομένο ότι όλα τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν γεννήτριες που να καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες του, ώστε να είναι ασφαλείς οι ασθενείς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος», τονίζει ο Σύλλογος, θέτοντας τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν και απαιτώντας απαντήσεις από τη διοίκηση, την ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας:

Γιατί δεν λειτούργησαν οι γεννήτριες ώστε να καλυφθεί η πλήρης λειτουργία των Επειγόντων, των εργαστηρίων, του αξονικού τομογράφου, της ΜΕΘ; Είχαν παρθεί από τη διοίκηση όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα; Ποιος θα πάρει την ευθύνη για τις πιθανές συνέπειες στην εξέλιξη των ασθενών από αυτήν την κατάσταση; Τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί;