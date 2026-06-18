«INTRACOM TELECOM»

Πρωτιά και πλειοψηφία για τις ταξικές δυνάμεις στο Σωματείο

Μεγάλη νίκη κατέγραψαν οι ταξικές δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Εργατοϋπαλληλικής Ενότητας» (ΑΕΕ, συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στις αρχαιρεσίες του Σωματείου Εργαζομένων στον Ομιλο «Intracom Telecom», που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα από 8 έως 11 Ιούνη.

Οι εκλογές του επιχειρησιακού Σωματείου, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, είχαν σχεδόν καθολική συμμετοχή, 91%, και βρήκαν το ψηφοδέλτιο της ΑΕΕ να έρχεται πρώτο πανελλαδικά με 371 ψήφους για το ΔΣ σε σύνολο 711 έγκυρων, κερδίζοντας μία επιπλέον έδρα και καταλαμβάνοντας πλέον την πλειοψηφία στο νέο ΔΣ, με 6 από τις 11 έδρες.

Στα δευτεροβάθμια όργανα η ΑΕΕ εκλέγει 4 αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 1 στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας και 8 στην ΟΜΕ ΟΤΕ.

Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε μέσα από μια πορεία συνολικής ανόδου στη λειτουργία του Σωματείου τα τελευταία χρόνια, στην οποία οι ταξικές δυνάμεις πρωτοστάτησαν, με μαζικούς αγώνες για διεκδίκηση αυξήσεων, ΣΣΕ και δεδουλευμένων. Αγώνες που δόθηκαν σε σύγκρουση με τις δυνάμεις που καλλιεργούν τον συμβιβασμό με την εργοδοσία και την «αναποτελεσματικότητα των αγώνων», όπως έκανε συστηματικά η εργοδοτική πλειοψηφία του προηγούμενου ΔΣ. Αγώνες με τους οποίους οι εργαζόμενοι σε πολλές περιπτώσεις έβαλαν «φρένο» στους σχεδιασμούς της εργοδοσίας για περαιτέρω επίθεση στα δικαιώματά τους, μονιμοποίηση του καθεστώτος των καθυστερήσεων και της απληρωσιάς.

Είναι ένα αποτέλεσμα που δίνει νέα δύναμη και αγωνιστική αισιοδοξία στους εργαζόμενους της «Intracom Telecom», που πλέον έχουν διοίκηση στο Σωματείο τους με ταξικό προσανατολισμό, αλλά και συνολικά στους εργαζόμενους του κλάδου.