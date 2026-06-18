ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ

Νέο «ατύχημα» με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου

Τον σοβαρό τραυματισμό 62χρονου ελαιοχρωματιστή είχε ως αποτέλεσμα άλλο ένα εργατικό «ατύχημα» που σημειώθηκε στη ΒΙΠΕ Πατρών, αυτήν τη φορά στο εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών «Ιριδα» στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Το περιστατικό, που έρχεται να προστεθεί στον ατελείωτο κατάλογο ανάλογων συμβάντων στην καθημερινή μάχη για το μεροκάματο των εργαζομένων, με τα ελλιπή μέτρα προστασίας επειδή θεωρούνται «κόστος», σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες βαφής σε τοίχο στον χώρο του εργοστασίου, όπου πραγματοποιούνται έργα επέκτασης. Κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι, να χτυπήσει στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Χρειάστηκε η διακομιδή του στο ΠΓΝΠ στο Ρίο, όπου υποβλήθηκε μάλιστα σε χειρουργική επέμβαση, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του. Τον εργαζόμενο επισκέφτηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και των Συνδικάτων Οικοδόμων και Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας. Οι συνδικαλιστικοί φορείς τού ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, ενώ απαιτούν να διαλευκανθούν τα αίτια του «ατυχήματος» και να στηριχθεί σε κάθε του ανάγκη ο τραυματίας ελαιοχρωματιστής.