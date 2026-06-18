ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ είναι η μόνη που απαντά στο πρόβλημα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών

«

Αγρότη - κτηνοτρόφε που δίνεις μάχη επιβίωσης, κάνε την οργή σου δύναμη αγώνα και διεκδίκησης. Συμπορεύσου τώρα με το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής»: Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η εκδήλωση την οποία πραγματοποίησαν την Τρίτη οι ΚΟ Τυρνάβου και Υπαίθρου Λάρισας του ΚΚΕ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου, με ομιλητή τον Ορέστη Διαμαντόπουλο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ.

Αρχικά ο Ορ. Διαμαντόπολος στάθηκε στις παρακαταθήκες του μεγάλου αγώνα στα φετινά μπλόκα, τονίζοντας τη σημασία της εργατικής - λαϊκής αλληλεγγύης που εκφράστηκε και ακύρωσε την κυβερνητική προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο «κοινωνικός αυτοματισμός».

Εξήγησε ότι ο αγώνας των αγροτών «στρίμωξε την κυβέρνηση και ακύρωσε όλα τα σχέδιά της να τον καταστείλει, όσο και την προσπάθειά της να διασπάσει τα μπλόκα με "πρόθυμους" μεσολαβητές, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα».

Θέτοντας ένα πολύτιμο συμπέρασμα της φετινής κινητοποίησης, τόνισε ότι «η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει μια αποκαλυπτική ομολογία. Παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά σας - εκείνα τα αιτήματα που αποφασίσατε ομόφωνα, με τη στάση σας στις συνελεύσεις των μπλόκων και στις συναντήσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Τι είπαν; Οτι δεν μπορούν να δώσουν εγγυημένες τιμές, δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος παραγωγής, δεν μπορούν να δώσουν αποζημιώσεις στο 100% κ.λπ., γιατί αυτό προσκρούει στα "ιερά και όσια" της ΚΑΠ, στους κανόνες της ΕΕ, στις δεσμεύσεις της αγοράς.

Είναι η ίδια κυβέρνηση, είναι το ίδιο σύστημα που την ίδια ακριβώς στιγμή μοιράζει απλόχερα δισεκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δίνουν εγγυημένα κέρδη στους αναδόχους των αυτοκινητοδρόμων, στην πολεμική βιομηχανία με τις τεράστιες δαπάνες για εξοπλισμούς, δίνουν τεράστιες επιδοτήσεις στις εταιρείες της "πράσινης Ενέργειας", στηρίζουν με κάθε τρόπο το μεγάλο κεφάλαιο».

Τους κάλεσε να κάνουν κριτήριο για τη στάση τους την πραγματικότητα που βιώνουν και στην οποία «ο αγρότης βρίσκεται εγκλωβισμένος: Από τη μια είναι οι εταιρείες που του πουλούν πανάκριβα τις πρώτες ύλες, τα λιπάσματα, τα καύσιμα και τα εφόδια. Αυτοί είναι λίγοι, είναι κολοσσοί και ορίζουν τις τιμές όπως θέλουν. Ο μεμονωμένος αγρότης ή ακόμα και ο μικρός συνεταιρισμός δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Πρέπει να αγοράσει εφόδια για να καλλιεργήσει, και εκεί του "τρώνε" το εισόδημα πριν καν βγει η σοδειά.

Από την άλλη είναι τα μονοπώλια που αγοράζουν τα αγροτικά προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές, για να τα πουλήσουν χρυσά στο ράφι. Επειδή αυτά ελέγχουν τα ράφια και τη διάθεση των προϊόντων, αναγκάζουν τον αγρότη να πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές. Την ίδια ώρα, ο καταναλωτής που αγοράζει από το ράφι πληρώνει το προϊόν 5 ή 10 φορές ακριβότερα. Ετσι διασφαλίζεται η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων».

Το ΚΚΕ το μόνο στήριγμα των αγροτών

Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, ο Ορ. Διαμαντόπουλος κάλεσε τους αγροτοκτηνοτρόφους να προβληματιστούν για το ποια είναι η διέξοδος, να σκεφτούν σοβαρά «την πρόταση του ΚΚΕ ως τη μόνη που απαντά στο πρόβλημα της επιβίωσης του αγρότη στη ρίζα του, γιατί καταργεί όλα εκείνα που την εμποδίζουν». Οπως εξήγησε, με βάση την προγραμματική αντίληψη του Κόμματος για τον σοσιαλισμό «η απαλλαγή του αγρότη από τα βιομηχανικά, τραπεζικά, εμπορικά μονοπώλια συνδυάζεται με αναβάθμιση της εργασίας στην αγροτική παραγωγή, της ποιότητας ζωής, με ελεύθερο χρόνο. Είναι ο δρόμος των εθελοντικών παραγωγικών συνεταιρισμών, ο οποίος δίνει οριστικά τέλος στο βάσανο της επιβίωσης, που σήμερα αποτελεί ατομική υπόθεση για τον βιοπαλαιστή αγρότη και όχι κοινωνική υπόθεση και ευθύνη».

Αναφερόμενος στις διεργασίες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος και στην προσπάθεια εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας σε παλιά και δήθεν νέα, όμως ανώδυνα για το εκμεταλλευτικό σύστημα «κανάλια», ανέδειξε ότι είναι χαρακτηριστική η συμφωνία όλων των αστικών κομμάτων στα στρατηγικά ζητήματα: «Συμφωνούν στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για τα συμφέροντα των ομίλων, υπογράφουν τους "κόφτες" της ΕΕ για να πληρώνονται οι τράπεζες, στηρίζουν την απολιγνιτοποίηση και το πανάκριβο αμερικανικό LNG, αφήνοντας τον λαό να πληρώνει χρυσό το ρεύμα».

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τους βιοπαλαιστές με την ψήφο τους - όποτε γίνουν οι εκλογές - να μην ακυρώσουν τον δίκαιο αγώνα που δίνουν με συνέπεια. Αντίθετα, να την κάνουν εργαλείο αγώνα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, όπου «το μόνο στήριγμα που θα έχετε δίπλα σας, στους δρόμους, στα εργοστάσια, στα χωράφια, είναι το ΚΚΕ. Αυτό είναι το μόνο που δεν θα σας προδώσει ποτέ».