ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

«Τώρα η δράση του πρέπει να γίνει ακόμα πιο πλούσια και αποτελεσματική»

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Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτές τις ενέργειες, οι οποίες προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξη της αγωνιστικής και συλλογικής δράσης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας», τονίζουν δεκάδες αντιπρόσωποι σωματείων της περιοχής, ζητώντας τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εκλογών, παίρνοντας στα χέρια τους την υπεράσπιση του Εργατικού τους Κέντρου, των αγώνων και της ίδιας της ζωής τους, από τη λυσσαλέα επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου.

Συγκεκριμένα, αντιπρόσωποι οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας με αίτημα τους προς το ΔΣ ζητούν να οριστούν άμεσα έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στις 5 Ιούλη. Σήμερα Πέμπτη μάλιστα συνεδριάζει το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου για να αποφασίσει επί του αιτήματος των αντιπροσώπων.

Αποφασιστικά, όπως έχουν σταθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και με μία ακόμη αγωνιστική πρωτοβουλία, δεκάδες αντιπρόσωποι σωματείων της Εύβοιας προτάσσουν ξανά τη δύναμη του συλλογικά οργανωμένου αγώνα, των μαζικών και δημοκρατικών διαδικασιών απέναντι στις δόλιες μεθοδεύσεις, στον βρώμικο πόλεμο, στη λασπολογία και τις ψευτιές. Βάζουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες, το δυνάμωμα των σωματείων και των αγώνων τους, την ανάπτυξη των διεκδικήσεων, της αλληλεγγύης και της συλλογικής οργάνωσης.

Μόλις προχθές οι εργαζόμενοι της Εύβοιας πέτυχαν άλλη μια μεγάλη νίκη, όταν το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ορισμού προσωρινής διοίκησης που κατέθεσαν τα τσιράκια του Παναγόπουλου στην Εύβοια. Ωστόσο εργαζόμενοι, συνδικαλιστές και σωματεία που όλο το περιεχόμενο διάστημα έχουν συνταχθεί με την αγωνιστική πορεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας κινούν διαδικασίες για έκτακτο συνέδριο, θέλοντας να ξεκαθαρίσουν μια και καλή την κατάσταση, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το Εργατικό Κέντρο και να δοθεί απάντηση στην επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και των εργατοπατέρων από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους.

Να γίνει ακόμα πιο πλούσια και αποτελεσματική η δράση του Εργατικού Κέντρου

«Είναι γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους της Εύβοιας ότι την περίοδο που διανύουμε, η εργοδοσία και η κυβέρνηση επιτίθενται σε κάθε πτυχή της ζωής μας», σημειώνουν στο κείμενο του αιτήματός τους για έκτακτο συνέδριο οι αντιπρόσωποι των σωματείων και τονίζουν: «Τώρα η δράση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας πρέπει να γίνει ακόμα πιο πλούσια και αποτελεσματική».

Γι' αυτόν το λόγο η ανάγκη για οργανωμένη διεκδίκηση και ανασύνταξη του εργατικού κινήματος είναι μεγαλύτερη από ποτέ, υπογραμμίζουν και επισημαίνουν τους μεγάλους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διεκδίκηση ΣΣΕ και δικαιωμάτων, όπως η 24ωρη απεργία στους κλάδους των Κατασκευών, των Τροφίμων - Ποτών και του Τουρισμού - Επισιτισμού στις 24 Ιούνη, ο αγώνας των ρετσινάδων, που διεκδικούν να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, και η μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Κάνουν αναφορά στην επίθεση που δέχεται η εκλεγμένη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, τονίζοντας ότι «σε αυτήν την περίοδο, και πιο συγκεκριμένα τον τελευταίο περίπου χρόνο, μετά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 24 Ιούνη 2025, γινόμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου επίθεσης, η οποία προσπαθεί να βάλει εμπόδια στην καθημερινή δράση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας». Και προσθέτουν:

«Είναι χαρακτηριστικά τα εξής: Το 1/3 των μελών της εκλεγμένης διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας απουσιάζουν συνειδητά, μεθοδευμένα και μόνιμα από τις συνεδριάσεις του οργάνου, υπονομεύοντας αντικειμενικά την καταστατική του λειτουργία, όπως απουσιάζουν και από κάθε άλλη δράση και κινητοποίηση που αναπτύσσεται από το Εργατικό Κέντρο.

Με πρόσχημα την αγωγή που έχει κατατεθεί ενάντια στις αποφάσεις της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του 2025, μεθοδεύεται ο οικονομικός "στραγγαλισμός" του Εργατικού Κέντρου. Συγκεκριμένα, ο Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΕΚ), ο οποίος έχει την ευθύνη για την απόδοση των πόρων που αφορούν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τα λειτουργικά έξοδα του ΕΚΕ, χρωστάει αυτήν τη στιγμή ποσό άνω των 40.000 ευρώ. Εχει καταβάλει τον πόρο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων μέχρι και τον Νοέμβρη του 2025, ενώ για τα λειτουργικά έξοδα δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό από τον Μάιο του 2025!

Για όλα τα παραπάνω, η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου μας έχει ενημερώσει επανειλημμένα και αναλυτικά με έγγραφα, ανακοινώσεις, συσκέψεις σωματείων, αλλά και στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, που έγινε στις 29 Μαρτίου 2026.

Γνωρίζουμε ότι αντικειμενικά πίσω από αυτήν την επίθεση βρίσκεται η εργοδοσία μαζί με την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, με επικεφαλής τον εκατομμυριούχο πρόεδρό της, Παναγόπουλο, που "συγκυβερνά" με τη ΝΔ εντός και εκτός ΓΣΕΕ. Αυτούς εξυπηρετούν οι ντόπιοι υποστηρικτές τους που δρουν μέσα στο εργατικό κίνημα.

Δεν είναι δυνατό να ανεχόμαστε άλλο αυτές τις ενέργειες, οι οποίες προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξη της αγωνιστικής και συλλογικής δράσης του ΕΚΕ. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μας χρειαζόμαστε ένα Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο δυνατό, αγωνιστικό, πρωτοπόρο, που θα στηρίζει και θα συντονίζει την πάλη μας, θα παίζει δηλαδή τον ουσιαστικό του ρόλο. Η υπονόμευση του ΕΚΕ είναι υπονόμευση του αγώνα και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων της Εύβοιας.

Ολοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο ΕΚΕ έχουμε υποχρέωση να συμβάλουμε να ξεπεραστούν τα παραπάνω προσχηματικά εμπόδια».

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν από το ΔΣ να πάρει απόφαση για διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εκλογών στις 5 Ιούλη 2026, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Ελεγχος Νομιμοποιητικών Εγγράφων των Σωματείων και των Αντιπροσώπων.

- Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου. Οικονομικός Απολογισμός α' εξαμήνου έτους 2026.

- Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

- Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ.