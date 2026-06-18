Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΑΤΡΑ
Στις 10 και 11 Ιούλη το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για εργαζόμενους

Διοργανώνεται από τη δημοτική αρχή και το Εργατικό Κέντρο

Την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιούλη θα πραγματοποιηθεί το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για εργαζόμενους, που διοργανώνουν από κοινού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας» η δημοτική αρχή και το Εργατικό Κέντρο της πόλης.

Με έναρξη των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν και τις δύο ημέρες στην Πλαζ, στις 9.30 μ.μ., το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεατρική παράσταση του Γιώργου Τσαγκαράκη και του Θιάσου Λαϊκού Θεάτρου «Maticapi», «The D.O.G» την πρώτη μέρα και συναυλία με τίτλο «Τα πιο ωραία λαϊκά» με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο και Χρυσούλα Στεφανάκη, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, τη δεύτερη.

Στο πλαίσιο των δράσεών του και του Φεστιβάλ, το Εργατικό Κέντρο διοργανώνει ταυτόχρονα το Σάββατο 11 Ιουλίου εθελοντική αιμοδοσία από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στα γραφεία του ενισχύοντας την τράπεζα αίματος που διαθέτει.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σάλπισμα ξεσηκωμού για τις κλαδικές απεργίες της 24ης Ιούνη
«Τώρα η δράση του πρέπει να γίνει ακόμα πιο πλούσια και αποτελεσματική»
Οι εργαζόμενοι έχουμε ανάγκη από αυξήσεις στους μισθούς και περισσότερο ελεύθερο χρόνο
Η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ είναι η μόνη που απαντά στο πρόβλημα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών
Μαχητικά στον δρόμο για αφορολόγητο, απέναντι στη φοροληστεία και τα δυσβάστακτα βάρη
Εδώ και τώρα προσλήψεις, μονιμοποιήσεις και ουσιαστικές αυξήσεις
Στις 27 Ιούνη στο Αλσος Νέας Σμύρνης η μεγάλη εκδήλωση - λαϊκό γλέντι
 Νέο «ατύχημα» με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου
 Ζήτησαν ΒΑΕ, πήραν ...δουλειά μέχρι τα 70
 Σήμερα η κινητοποίηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας
 Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στα «NOTOS»
Η σελίδα του ΠΑΜΕ στο Facebook
 Πρωτιά και πλειοψηφία για τις ταξικές δυνάμεις στο Σωματείο
 Ιατρικές πράξεις με ...φακό από τα κινητά τηλέφωνα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ