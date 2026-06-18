ΠΑΤΡΑ

Στις 10 και 11 Ιούλη το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για εργαζόμενους

Την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιούλη θα πραγματοποιηθεί το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για εργαζόμενους, που διοργανώνουν από κοινού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας» η δημοτική αρχή και το Εργατικό Κέντρο της πόλης.

Με έναρξη των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν και τις δύο ημέρες στην Πλαζ, στις 9.30 μ.μ., το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεατρική παράσταση του Γιώργου Τσαγκαράκη και του Θιάσου Λαϊκού Θεάτρου «Maticapi», «The D.O.G» την πρώτη μέρα και συναυλία με τίτλο «Τα πιο ωραία λαϊκά» με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο και Χρυσούλα Στεφανάκη, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, τη δεύτερη.

Στο πλαίσιο των δράσεών του και του Φεστιβάλ, το Εργατικό Κέντρο διοργανώνει ταυτόχρονα το Σάββατο 11 Ιουλίου εθελοντική αιμοδοσία από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στα γραφεία του ενισχύοντας την τράπεζα αίματος που διαθέτει.