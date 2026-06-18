Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Η σελίδα του ΠΑΜΕ στο Facebook

Το ΠΑΜΕ, εκτός από την ιστοσελίδα του (https://pamehellas.gr), και τις διευθύνσεις του στο X (Twitter - https://x.com/PAMEhellas) και στο Tik-Tok (href="https://www.tiktok.com/@pamehellas"https://www.tiktok.com/@pamehellas" target="_blank">target="_blank">https://www.tiktok.com/@pamehellas), από χθες έχει και τη δική του διεύθυνση στο Facebook (https://www.facebook.com/PAMEhellas/).

    

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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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