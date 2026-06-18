23:00Θ. Καπέτη: Η αγανάκτηση να συναντηθεί με τη δράση του ΚΚΕ, το Πρόγραμμα του, που δίνει διέξοδο για τις λαϊκές ανάγκες (ΦΩΤΟ)
22:52Εικαστική Έκθεση Σύγχρονου Έργου: «Συνομιλώντας με την Ιστορία» στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»
22:45«Το βλέμμα του Οδυσσέα» στο 16ο Athens Open Air Film Festival
22:36Σύνοδος G7: «Σύγκλιση» στην πολεμική ετοιμότητα και πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία
22:29Β. Πανουτσάκου: Ο νέος «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» περιέχει σοβαρές αντεργατικές και αντιλαϊκές προσθήκες (VIDEO)
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