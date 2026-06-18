Ψυχώ, Αμελί και νέο Toy Story!

Κινηματογραφική βδομάδα - θρίλερ κυριολεκτικά, αφού εκτός από τοάλλες τρεις ταινίες του είδους βρίσκονται στη διανομή! Οσον αφορά τις επανεκδόσεις, υπάρχουν επίσης η εξαιρετικήκαι η μοναδικήΣε κάθε περίπτωση, όποια επανέκδοση κι αν διαλέξετε δεν θα βγείτε χαμένοι!

Από σήμερα και μέχρι τις 22 του μήνα θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας (θερινός κινηματογράφος «Λαΐς») το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ματιά στη σύγχρονη κινεζική κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα από όλα τα είδη κινηματογράφου: Περιπέτειες, ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια και γαστρονομία.

Στο «Αρωμα των Αναμνήσεων» του Χαντί Μογαχνταμντούστ παρακολουθούμε έναν άνδρα που καθώς συνειδητοποιεί τη φθαρτότητα του χρόνου, καλείται να ολοκληρώσει όσα άφησε ανολοκλήρωτα και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κρύβεται ή αν θα σταθεί απέναντι στη ζωή. Ως δείγμα σύγχρονου ιρανικού κινηματογράφου, ενώ έχει καλές στιγμές και άξιους πρωταγωνιστές, «εκβιάζει» το συναίσθημα σχεδόν από την αρχή, γιατί θέτει ένα αξεπέραστο εμπόδιο, όπου η ζωή του πρωταγωνιστή δεν εξαρτάται από εκείνον... Με αυτό το δεδομένο, χωρίς στιβαρό σενάριο γίνεται κάπως δακρύβρεχτο.

Toy Story 5 / Αντριου Στάντον / 2026 / 102 λεπτά

Ο Γούντι, ο Μπαζ Λαϊτγίαρ, η Τζέσι και η υπόλοιπη παρέα νιώθουν ότι παραγκωνίζονται όταν στη ζωή τους εισβάλλει η Λίλιπαντ, ένα tablet με τις δικές του ανατρεπτικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, την Μπόνι. Εχει έρθει άραγε η ώρα να αλλάξει η έννοια του παιχνιδιού;

Θα αναρωτηθεί κανείς: Μα είναι η πέμπτη ταινία της σειράς, τι άλλο μπορεί να μας δώσει; Κι όμως, η ματιά της, που αφορά και τους γονείς, είναι επίκαιρη. Γιατί είναι επίκαιρη; Γιατί θέτει τη μεγάλη αξία του παιχνιδιού σε πρώτο κάδρο στους καιρούς που «κερδίζει» το ψηφιακό παιχνίδι σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και στις νηπιακές... Για την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού, και πώς επηρεάζει και διαμορφώνει το παιδί, υπάρχουν σπουδαία κείμενα στη φαρέτρα μας από τον Αντόν Μακαρένκο. Η απουσία ουσιαστικής επαφής και επικοινωνίας των παιδιών είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα που θίγει η ταινία - οφείλεται μόνο στην αλλαγή στο ψηφιακό παιχνίδι ή συνηγορούν κι άλλοι παράγοντες; Βλέπουμε τους γονείς στην ταινία κάπως σαν απόντες και προβληματιζόμαστε! Είναι άραγε ατομική ευθύνη του κάθε γονιού η διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού μέσω του παιχνιδιού, ή ένα πιο σύνθετο ζήτημα μιας κοινωνίας που δεν επιτρέπει στον γονιό να περάσει χρόνο με το παιδί του, που καλά - καλά δεν μπορεί να πάει το παιδί του σε έναν παιδικό σταθμό, δεν βρίσκει μια παιδική χαρά μέσα στο τσιμέντο και παλεύει διαρκώς ανάμεσα στην υπερπροσφορά και τα χρήματα που δεν φτάνουν; Πόσοι από μας δεν προβληματιζόμαστε καθημερινά για την προσκόλληση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα; Στην ταινία μας δυστυχώς οι γονείς δεν μοιάζουν να έχουν τέτοια προβλήματα, η ταινία όμως τα θέτει. Αυτό που θα λέγαμε είναι ότι το «Toy Story 5», εάν έχουμε παρακολουθήσει με τα παιδιά μας τις προηγούμενες ταινίες, αξίζει τον κόπο, αν και πλατειάζει λίγο και προσπαθεί να επιβάλει «ξεχασμένους» ήρωες με το ζόρι, γιατί θέτει και στα πιτσιρίκια την ομορφιά της ανάπτυξης της φαντασίας αλλά και της επικοινωνίας με αληθινό παιχνίδι, και δείχνει ότι οι αληθινοί φίλοι δεν υφίστανται στον ψηφιακό κόσμο αλλά εκ του σύνεγγυς! Επίσης δείχνει ότι δεν είναι κακό να διαφέρεις από την πλειοψηφία, να είσαι διαφορετικός, λίγο πιο «αναλογικός» βρε αδερφέ! Η «Disney» έχει και ένα franchise να συντηρήσει, πρέπει να μπει ακροθιγώς και σε πιο βαθιά νερά! Αλλωστε η κόντρα του κλασικού παιχνιδιού (Lego, Playmobil, Barbie) με το ψηφιακό (Super Mario Bros, Minecraft, Sonic the Hedgehog) έχει εκφραστεί πολλάκις τα τελευταία χρόνια στο παιδικό και όχι μόνο σινεμά. Να προσθέσουμε ότι ο κινηματογράφος είναι από τις πιο όμορφες κοινωνικές εμπειρίες - ακόμα κι αυτό να μάθουμε στα παιδιά μας, δηλαδή να πηγαίνουμε σινεμά, θα έχουμε μεγαλύτερο κέρδος απ' ό,τι φανταζόμαστε.

Θανάσιμα Πλούσιος / How to Make a Killing / Τζον Πάτον Φορντ / 2026 / 105 λεπτά

Αποκηρυγμένος από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του από τη γέννησή του, ο Μπέκετ Ρεντφέλοου δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του, όσοι συγγενείς κι αν σταθούν εμπόδιο στον δρόμο του.

Αντλώντας την υπόθεσή της από την κλασική ταινία «Ο 13ος Κληρονόμος» (Kind Hearts and Coronets / Robert Hamer 1949), μας μεταφέρει στο σήμερα με μια σκωπτική διάθεση. Σκωπτική, γιατί δείχνει ότι η αστική τάξη θέλει να κρατήσει την «καθαρότητα» της περιουσίας στα χέρια της, χωρίς αλλοιώσεις από «φτωχούς»! Αμοραλισμός από τους μεν, αμοραλισμός και από τον πρωταγωνιστή, που θέλει να αποκαταστήσει την «αδικία» και να γίνει κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας. Παρακολουθούμε λοιπόν έναν διαγωνισμό αμοραλισμού και παράλληλα δύο έρωτες! Εναν που παρακινεί για ίδιον όφελος προς την «αμαρτία», και έναν «συμβατικό» για τα δεδομένα του πρωταγωνιστή, που του δείχνει τον δρόμο της «αρετής»... Ποιος από τους δύο θα κερδίσει; Σεναριακά είναι πλήρης, οπτικά είναι χάρμα, για θερινό και να μη σκεφτείς τίποτα είναι ό,τι πρέπει!

Leviticus / Αντριαν Κιαρέλα / 2026 / 88 λεπτά

Σε μια μικρή και απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας δύο έφηβοι, ο Νάιμ και ο Ράιν, πρέπει να ξεφύγουν από μια βίαιη, αόρατη δύναμη, που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο - ο ένας τον άλλον.

Λευιτικό είναι το 3ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, γραμμένο από τον Μωυσή, στο οποίο μεταξύ των άλλων καθορίζεται τι θεωρείται βλασφημία, στη συγκεκριμένη περίπτωση η ομοφυλοφιλία. Στην ταινία βρισκόμαστε σε μια άδεια μικρή πόλη, την οποία ουδέποτε βλέπουμε ολόκληρη, δηλαδή σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις της, και μεταφερόμαστε στα κλειστά όρια μιας αίρεσης, διότι έτσι παρουσιάζεται το ακραίο θρησκευτικό στοιχείο. Εχουμε λοιπόν μια αίρεση που θέλει να συνετίσει τους παραβάτες της με εξορκισμούς, που φέρνουν καταστροφικά αποτελέσματα! Το να περάσεις ένα τέτοιο ζήτημα μέσα από ένα μεταφυσικό θρίλερ έχει ενδιαφέρον, αλλά αναγκαστικά η χρησιμοποίηση ακραίων μεταφυσικών στοιχείων σε παρασύρει στην πλοκή και ξεχνάς την υπόθεση. Εχουμε δει τόσο πολύ σινεμά με παρόμοιο ακραίο περιεχόμενο, που πραγματικά μια κοινωνική καταγραφή, ενδεχομένως και ταξική, που λείπει από τη συγκεκριμένη φιλμογραφία, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Εμμονή / Obsession / Κάρι Μπάρκερ / 2026 / 109 λεπτά

Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα.

«One Wish Willow», ένα αντικείμενο που υπόσχεται να πραγματοποιήσει μία και μοναδική ευχή. Από όλες τις ευχές ο πρωταγωνιστής εύχεται η γυναίκα που ποθεί να τον αγαπήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο στον κόσμο! Περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο στον κόσμο εννοεί και τον ίδιο της τον εαυτό, την οικογένειά της, τους αγαπημένους της ανθρώπους; Είναι άραγε μια αθώα ευχή, ή μια ευχή για αποκλειστικά ίδιον όφελος; Μήπως, αφού βρισκόμαστε στη σφαίρα του παραλόγου, εκεί που οι ευχές πιάνουν, ο πρωταγωνιστής ευθύνεται για τη μετάλλαξη ενός ανθρώπου σε «τέρας», ενός ανθρώπου σε σημείο ψύχωσης; Μήπως ο πρωταγωνιστής μας, που έχει συνεχώς τη φάτσα του αθώου που δεν καταλαβαίνει από πού προέκυψε όλο αυτό και υπομένει τα πάνδεινα στωικά, δεν είναι και τόσο αθώος; Αραγε, όταν ζητάει να αναστραφεί η ευχή του, σκεφτόταν τον εαυτό του ή την τραγική κατάσταση που δημιούργησε; Το ζήτημα εδώ είναι άλλο από αυτό που φαίνεται αρχικά. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι το Χόλιγουντ έχει ξεμείνει από ιδέες και στηρίζεται στους πιτσιρικάδες του YouTube (π.χ. «Backrooms») για να το ξελασπώσουν! Είναι λογικό και επόμενο οι πιτσιρικάδες να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, δηλαδή τρόμο. Σάμπως τους έμαθε κανείς κοινωνικό σινεμά για να ακολουθήσουν; Βλέπουν τι πουλάει και βουρ! Είναι κακή ταινία το «Obsession»; Οχι, έχει ενδιαφέρον, είναι περισσότερο σινεμά ψυχολογικού τρόμου, και λιγότερο τρόμου με δολοφονίες, σφαγές, αίματα κ.λπ. Η κλασική βιομηχανία έχει κορεστεί με τα μπλοκμπάστερ και αναζητεί την εύκολη λύση. Ο τρόμος πάντα πουλάει. Επίσης παρατηρούμε ότι ταινίες τέτοιου τύπου φέρνουν εύκολο κέρδος με πολύ λιγότερα λεφτά στην παραγωγή! Πάντως, ό,τι και να πούμε, είναι μια ταινία που κάνει τη δουλειά της με ελάχιστα υλικά, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Μπάρκερ. Το δε γεγονός ότι φέτος η Αμερική εξάγει περισσότερο τρόμο μήπως πρέπει να το πάρουμε ως σημάδι;

Π. Α.