ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ G7 ΣΤΟ ΕΒΙΑΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Ετοιμάζουν διαπραγμάτευση για Ουκρανία και «ακονίζουν μαχαίρια»

Ο Ζελένσκι πρότεινε να έρθει στο Εβιάν ο Πούτιν, αλλά ζητά επίμονα περισσότερους πυραύλους αεράμυνας... Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ παρατήρησε πιθανή «συμβολή» των τζιχαντιστών της Συρίας για την «αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ»

Καλλιεργώντας εντυπώσεις για συμβιβασμούς που μπορούν να εξυπηρετήσουν λαϊκά συμφέροντα, ενώ σοβαρές αντιθέσεις βαθαίνουν ετοιμάζοντας τις επόμενες αναφλέξεις ειδικά στα δύο πιο μεγάλα μέτωπα (αυτά της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας), συνεχίστηκαν και χτες στη γαλλική λουτρόπολη Εβιάν οι εργασίες της(ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και η ΕΕ ως σύνολο) που ολοκληρώνονται σήμερα.

Σε θεματικές συζητήσεις της Συνόδου έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες διαφόρων άλλων ισχυρών χωρών - με τις οποίες φυσικά και η Κίνα αναπτύσσει πολύπλευρες σχέσεις, όπως Ινδία, Βραζιλία, Αίγυπτος, Κένυα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.τ.λ.

Βασικό δεδομένο είναι ότι πρόκειται για την πρώτη (εξ επαφής) συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών μετά την έναρξη του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή και το απροκάλυπτο σφυροκόπημα του Ιράν, που ήρθε να «επιβεβαιώσει» το ενδο-ευρωατλαντικό ρήγμα, ενώ παράλληλα σταθερές «διαφωνίες» εκδηλώνονται και ανάμεσα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεγάλη Βρετανία.

Την ίδια στιγμή και καθώς στη «μεγάλη εικόνα» προέχει η αντιμετώπιση της γοργά ανερχόμενης Κίνας, η «ανάγκη συντονισμού» παραμένει στον σχεδιασμό όλων των πλευρών: Αυτό κατέγραψαν και οι προσπάθειες των Ευρωπαίων ηγετών να «πείσουν» τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, να τους συμπεριλάβει στις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, να ενισχύσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο και την πίεση στη Ρωσία. Ολα αυτά, ενώ στο Εβιάν έφτασε και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι, που ευχαρίστησε τους ηγέτες του G7 «για τις ισχυρές ιδέες για το πώς να εξαναγκαστεί η Ρωσία σε ειρήνη».

Προτεραιότητα η «αύξηση πίεσης στη Ρωσία»

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«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς:. Είναι σημαντικό ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν υποστήριξη σε αυτούς τους τομείς», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και οι εφτά ηγέτες συμφώνησαν ότι «η Ρωσία δεν κερδίζει και χάνει πολλούς ανθρώπους και πρέπει να καταλήξουν σε μια συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συζήτησε με τον Τραμπ την πιθανότητα διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον Πούτιν στις ΗΠΑ. Εάν ο Τραμπ κάνει μια τέτοια πρόταση στον Πούτιν, πιθανότατα θα είναι πολύ πιο δύσκολο γι' αυτόν να την απορρίψει, είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Τραμπ να αποδεχτεί την πρόταση να φιλοξενήσει στις ΗΠΑ συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.

«Η Ρωσία πρέπει να κάνει συμφωνία», τόνισε ο Ντ. Τραμπ, επιβεβαιώνοντας ότι είχε «πολύ καλή συνάντηση» με τον Ζελένσκι και επρόκειτο να συναντηθούν ξανά μέσα στη μέρα. «Η Ρωσία έχει χάσει τρομερό αριθμό ανθρώπων, όπως και η Ουκρανία. Τον περασμένο μήνα, έχασαν 35.000 στρατιώτες οι δύο χώρες. Αυτό συμβαίνει σε μηνιαία βάση», πρόσθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο ίδιος επαίνεσε τις «πολύ καλές συζητήσεις» που είχε την Κυριακή με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλ. Πούτιν.

Οι ΗΠΑ «σύντομα θα είναι σε θέση» να επιβάλουν εκ νέου κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, «επειδή το πετρέλαιο ρέει τώρα», απείλησε ακόμη ο Ντ. Τραμπ.

Στο μεταξύ, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ υποστήριξε πως υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες συνομιλίες με τη Ρωσία αυτό το καλοκαίρι και μάλιστα είπε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος εξετάζει σοβαρά αυτή την προοπτική, καθώς «ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία διαθέτουν αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα».

Το Σαββατοκύριακο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν και οι Τραμπ - Πούτιν (με αφορμή τα 80ά γενέθλια του πρώτου), συζητήθηκαν όχι μόνο όλα τα διεθνή φλέγοντα θέματα (περιλαμβανομένων των εξελίξεων για το Ιράν), αλλά και μια επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσιγκτον στη Ρωσία. Οπως δήλωσε σύμβουλος του Κρεμλίνου, «συμφωνήθηκε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ασχολούνται στενά με τις ιρανικές υποθέσεις, θα επιστρέψουν σύντομα στη Ρωσία».

Μάλιστα, ας καταγραφεί μεταξύ άλλων ότι ο Ζελένσκι, σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, δήλωσε ότι είχε προτείνει να συναντηθεί με τον Πούτιν στο Εβιάν: «Επειδή ο Τραμπ είναι εκεί και ο Μακρόν είναι εκεί, άρα οι Ευρωπαίοι συν την Αμερική. Αυτή είναι μια καλή, νομίζω, πολύ καλή ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί», σχολίασε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Πολλές ήταν οι διμερείς επαφές για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, στο περιθώριο της συνόδου. Το πρωί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της συνόδου, οι Τραμπ, Μακρόν και Ζελένσκι καθυστέρησαν μια ολόκληρη ώρα, πραγματοποιώντας μια άτυπη συνάντηση. Ο Ζελένσκι συναντήθηκε επίσης με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρ. Μερτς, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα.

Επίσης έγινε μια συνάντηση εργασίας των ηγετών με θέμα «Οικοδόμηση ειρήνης και ασφάλειας για την Ουκρανία και για την Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, είχε συναντήσεις με τον Ουκρανό Πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, την Τρίτη, την πρώτη ολόκληρη ημέρα της συνόδου κορυφής. Ο Στάρμερ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λίγες ημέρες αφότου βρετανικά στρατεύματα κατέλαβαν ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη.

Υποσχέθηκε δε να παράσχει ενεργειακή υποστήριξη αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών στην Ουκρανία. Μετά από μια σειρά καταστροφικών ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές υποδομές Ενέργειας, ο Στάρμερ έχει δεσμευτεί να διαθέσει 210 εκατ. λίρες για τους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, κάτι που, όπως είπε, θα «τροφοδοτήσει την Ουκρανία με Ενέργεια τους χειμώνες που έρχονται».

Ο Τραμπ θα εξέταζε «συριακή δράση» για τη «διαχείριση της Χεζμπολάχ»

Την ίδια στιγμή, ενδεικτικές του σύνθετου παζαριού που φουντώνει για την αναδιάταξη του γεωπολιτικού και επιχειρηματικού χάρτη στη Μέση Ανατολή ήταν οι δηλώσεις Τραμπ για ενεργότερη «ανάμειξη» της «κυβέρνησης» του Σύρου τζιχαντιστή προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα σε «δύσκολα» ζητήματα όπως η «αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ».

Οπως εξήγησε, «πρότεινε το Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να ασχοληθεί με τη Χεζμπολάχ» στον Λίβανο, λέγοντας: «Το Ισραήλ πολεμά ενάντια στη Χεζμπολάχ για πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Δεν χρειάζεται να καταστρέφεις ένα ολόκληρο κτίριο κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα κτίρια». Ενώ δείχνοντας προς τη Δαμασκό συνέχισε, κρίνοντας ότι «αν το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώνει τους πάντες, αυτός (σ.σ. ο αλ Σαράα) θα την κάνει».

Δεν παρέλειψε δε να πλέξει το εγκώμιο του τζιχαντιστή «προέδρου» της Συρίας, υποστηρίζοντας ότι «έχει κάνει απίστευτη δουλειά» αλλά και υπενθυμίζοντας ότι «τα πάει πολύ καλά με τη Χεζμπολάχ».

Ας σημειωθεί πως στις αρχές Ιουνίου, ο Τραμπ είχε προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανότητα «συριακής δράσης» εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χτες στο περιθώριο της συνόδου πως είναι έτοιμος να δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν «σε λίγες μέρες» και να το διαβάσει μπροστά στις κάμερες. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να στείλει τη συμφωνία προς έγκριση στο Κογκρέσο, αν και η πιθανότητα αυτή δεν του είχε καν «περάσει από το μυαλό», όπως συμπλήρωσε. «Ο,τι και να πω, θέλουν να κάνουν το αντίθετο», είπε. Πάντως ο Τραμπ προσπαθώντας να «πουλήσει» ως επιτυχία την συμφωνία, αρκέστηκε να πει ότι αυτό που θέλει είναι «σε καμία περίπτωση να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο το Ιράν». Επίσης οι ερμηνείες για το καθεστώς λειτουργίας του στρατηγικού περάσματος των Στενών του Ορμούζ είναι φανερό ότι είναι διαφορετικές ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και την ιρανική ηγεσία (δες και σχετικό θέμα στη σελ. 8).

Δείπνο Τραμπ - Μακρόν στις Βερσαλίες

Ωθηση σε όλα τα ευρύτερα ή και επιμέρους παζάρια δίνουν και κινήσεις για τη «διαχείριση» προστριβών που τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, διμερής συνάντηση που είχαν οι Τραμπ - Μελόνι μεταδόθηκε ότι έγινε «χωρίς αστεία» (και το εύθυμο κλίμα που προηγούμενα φερόταν να κυριαρχεί στις σχέσεις των δύο ηγετών) και την Μελόνι να επιχειρηματολογεί για την ανάγκη «ενότητας της Δύσης»...

Την ίδια στιγμή, ευρεία κάλυψη έτυχε από τα διεθνή ΜΜΕ ο ενθουσιασμός με τον οποίο ο Τραμπ δέχτηκε πρόσκληση του Μακρόν να δειπνήσουν στο ανάκτορο των Βερσαλιών, μετά τη Σύνοδο. Είχε προηγηθεί, το Σαββατοκύριακο, συνέντευξη Τραμπ που απείλησε με νέους δασμούς στα γαλλικά κρασιά, επειδή το Παρίσι δεν φέρεται σωστά στις «αμερικανικές εταιρείες».

«Ο Γάλλος Πρόεδρος αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος (...) Οι Βερσαλίες δεν είναι (απλά) επιχρυσωμένες, είναι το "βαρύ πυροβολικό" (της πολυτέλειας)», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.