ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

Ερευνά «περιστατικό» στη Μάγχη με ρωσική φρεγάτα

Αναφορές σύμφωνα με τις οποίες μια ρωσική φρεγάτα, η «Admiral Grigorovich», έβαλλε προειδοποιητικά κατά βρετανικού γιοτ, ερευνά το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Οπως μετέδωσε και ο «Γκάρντιαν», το περιστατικό σημειώθηκε χτες το πρωί, ενώ η ρωσική φρεγάτα φέρεται να απείχε μόλις (!) 500 μέτρα από το βρετανικό σκάφος, που έπλεε λίγο περισσότερο από 20 μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, απέναντι από το Πόρτσμουθ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο σκάφος αναψυχής, που φέρεται να συνέχισε το ταξίδι του κανονικά. Ενα βρετανικό περιπολικό σκάφος επισκέφθηκε το γιοτ για να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Θυμίζουμε ότι λίγα 24ωρα πριν, στα ανοικτά των ακτών της νήσου Γουάιτ, η Βρετανία κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους» στόλου, το «Smyrtos».

Πηγές του βρετανικού υπουργείου Αμυνας ανέφεραν ότι το βρετανικό σκάφος έπλευσε πολύ κοντά στο ρωσικό πολεμικό πλοίο, εκτός των 12 ναυτικών μιλίων της βρετανικής πλευράς. Μάλιστα το «Grigorovich» οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως εξέδωσε προειδοποίηση, το γιοτ δεν ανταποκρίθηκε και μετά ακολούθησαν προειδοποιητικά πυρά. Το συγκεκριμένο ρωσικό πλοίο φέτος πλέει πολύ τακτικά κοντά στα βρετανικά ύδατα, ενώ συχνά φέρεται να συνοδεύει πλοία του ρωσικού «σκιώδους» στόλου. Οι ίδιες πηγές δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο το ρωσικό να είχε υποστεί μηχανική βλάβη και να έχασε τον έλεγχο.