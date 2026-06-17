ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Η αμερικανική GΕ ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου

2026 The Associated Press. All

Νέους δρόμους για την κερδοφορία αμερικανικών κολοσσών ανοίγει η στενή σχέση που αναπτύσσουν πλέον οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Βενεζουέλας, όπως έδειξε και η χτεσινή συμφωνία που υπέγραψε με την υπηρεσιακή Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες το μονοπώλιο της «General Electric», με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροδότησης της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της σχετικής εκδήλωσης στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας, η Ροντρίγκες χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορικό βήμα», προσθέτοντας ότι στη διάρκεια 6 ολόκληρων εβδομάδων το αμερικανικό μονοπώλιο επιδόθηκε σε μια ανάλυση «πολύ συγκεκριμένη, πολύ διεξοδική, του εθνικού συστήματος ηλεκτροδότησης, της παραγωγής νερού και της παραγωγής θερμότητας».

Το ηλεκτρικό δίκτυο της Βενεζουέλας έχει τεράστια προβλήματα, με αποτέλεσμα όχι μόνο εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε μια σειρά περιοχές της χώρας αλλά και μια σειρά επιπλοκές σε επενδύσεις που ήδη «τρέχουν» ή θα είχαν προχωρήσει υπό άλλες συνθήκες.

Η συμφωνία θα επιτρέψει να ανακτηθούν «1.000 μεγαβάτ τους πρώτους 24 μήνες και πάνω από 5.000 μεγαβάτ συνολικά σε 4 χρόνια», εξήγησε η Ροντρίγκες κατά τη διάρκεια τελετής στο προεδρικό μέγαρο.

Από τη πλευρά του ο Ρότζερ Μαρτέλα, διευθυντής της «General Electric», δήλωσε ότι «τους επόμενους 12 μήνες και περισσότερο θα ενισχύσουμε το Sistena Electrico Nacional (Εθνικό Ηλεκτρικό Σύστημα) με υπέροχο τρόπο». Με φόντο δε μια σειρά επισημάνσεις για την άμεση σύνδεση της βιομηχανίας πετρελαίου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας, πρόσθεσε ότι «υπογράφουμε επίσης και προχωράμε σε παραγωγή (και) για την "Petrοleos de Venezuela"» (PDVSA - η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας).

Σήμερα η χώρα παράγει γύρω στα 12.000 μεγαβάτ τη μέρα, αλλά καταναλώνει 14.000.

Ο «ρόλος του αμερικανικού ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη του πετρελαϊκού κλάδου, τον εκσυγχρονισμό του δικτύου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και την απελευθέρωση των τεράστιων δυνατοτήτων της Βενεζουέλας» είχε χαρακτηριστεί «ουσιαστικός» και κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ στο Καράκας αρχές Φλεβάρη. Τότε ο Αμερικανός αξιωματούχος είχε επισκεφτεί και πετρελαϊκά «οικόπεδα» της χώρας για να προωθήσει «την αποστολή του Προέδρου Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ευημερίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας για τη Βενεζουέλα, τις ΗΠΑ και ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο». Η δε αμερικανική πρεσβεία χαρακτήριζε την επίσκεψη Ράιτ «ουσιαστική στην ώθηση του οράματος Τραμπ για μια ευήμερη Βενεζουέλα». Ολες αυτές οι κινήσεις εντάσσονται στον σχεδιασμό που επιταχύνθηκε με τη γνωστή απαγωγή του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Ν. Μαδούρο, με τη συμβολή τμημάτων της αστικής τάξης και του κυβερνώντος κόμματος, τοποθετώντας τη μαριονέτα τους προσωρινή Πρόεδρο, στην προσπάθεια να σταματήσει η διείσδυση ανταγωνιστών των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Ρωσία και η Κίνα.