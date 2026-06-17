ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο αγώνας συνεχίζεται για μόνιμη - σταθερή δουλειά με δικαιώματα

Παράταση της προσωρινής διαταγής για τη συνέχιση της δουλειάς τους μέχρι την έκδοση της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα που συζητήθηκαν χτες, αποφάσισε το δικαστήριο για τους εργολαβικούς εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Χτες το πρωί οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μαζί με εργαζόμενους άλλων κλάδων, βρέθηκαν μαζικά έξω από τα δικαστήρια, για να διαδηλώσουν ότι ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα συνεχίζεται με όλες τις μορφές.

Σε ανακοίνωσή του το κλαδικό Σωματείο εργαζομένων στην Ενέργεια Κεντρικής Μακεδονίας ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις μέχρι την ολοκληρωτική δικαίωση. «Μέχρι να διασφαλιστεί η εργασία τους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με μόνιμους και σταθερούς όρους εργασίας, με καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες δουλειάς και συνολικά καλύτερους όρους από αυτούς που υπήρχαν πριν.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την οριστική κατάργηση του καθεστώτος της εργολαβικής εργασίας. Ενα καθεστώς που αποτελεί βασικό εργαλείο της εργοδοσίας για τη μείωση του μισθολογικού κόστους, την εντατικοποίηση της εργασίας και τη διάσπαση των εργαζομένων. Δεν αποδεχόμαστε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα για όλους».