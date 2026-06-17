ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!

Με κινητοποίηση αύριο Πέμπτη στις 7.30 μ.μ. στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (πλατεία Δημοκρατίας), λίγες μέρες μετά τον τραγικό θάνατο της 56χρονης εργαζόμενης σε βιομηχανικό πλυντήριο στη ΒΙΠΕ, εργατικά σωματεία δίνουν συνέχεια στον αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Την κινητοποίηση καλούν τα Σωματεία Εργαζομένων Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας και Φαρμάκου - Καλλυντικού Κεντρικής Μακεδονίας.

Με το νέο εργοδοτικό έγκλημα στην εταιρεία «Proteus» στη Σίνδο να προστίθεται στη μακρά λίστα εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς, με νεκρούς και σακατεμένους εργάτες καθημερινά, τα σωματεία καλούν τους εργαζόμενους να αρνηθούν να συνηθίσουν τον θάνατο. Να οργανωθούν στα σωματεία τους, να γίνουν μια γροθιά και να σπάσουν τον φόβο. Να δυναμώσουν τον αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν κάνει τους χώρους δουλειάς αρένες θανάτου.

Καλούν όλα τα εργατικά σωματεία και τους φορείς, όλο το λαό της Σίνδου και των γύρω περιοχών στην κινητοποίηση, «για να γυρνάμε μετά τη βάρδια όλες και όλοι στην οικογένειά μας!».

Σε ανακοίνωσή τους θυμίζουν: «Το 2025 κάθε 40 ώρες είχαμε και έναν νεκρό στο μεροκάματο, με τους νεκρούς μας να φτάνουν τους 201, ενώ 1 στους 2 είναι άνω των 55 ετών.

Η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς για να μεγαλώνουν τα κέρδη των καπιταλιστών έχει χτυπήσει "κόκκινο". Συνδυαστικά με τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια, δίνουν το δικαίωμα στην εργοδοσία να κάνει ό,τι θέλει, την ίδια ώρα που εμείς μετράμε νεκρούς και σακατεμένους.

Για το τωρινό έγκλημα δεν φταίει η κακιά η ώρα και η στιγμή, ούτε η συναδέλφισσά μας, όπως θέλουν να μας πείσουν από την εταιρεία. Η ευθύνη βαραίνει το κράτος και την εργοδοσία!

Γιατί: Με ξεχαρβαλωμένα ωράρια, 6ήμερα και 10ωρα, με εργαζόμενους που καλύπτουν 2 και 3 πόστα ώστε να βγουν οι παραγγελίες, με χώρους δουλειάς όπου δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, μέσα ατομικής προστασίας, εκπαίδευση των εργαζομένων, οι χώροι δουλειάς είναι πεδία θανάτου!».

Αναφέρουν παραδείγματα εργοδοτικών εγκλημάτων από μια σειρά κλάδους για να αναδείξουν ότι το πρόβλημα αφορά όλους τους κλάδους, όλους τους εργαζόμενους. Παντού «Ελληνες και μετανάστες εργάτες βλέπουμε τις ζωές μας να τσακίζονται για τα κέρδη τους!».

Βοιωτία: Δύο νέα «ατυχήματα» στον όμιλο «Βιοχάλκο»

Αμείωτα συνεχίζεται ο ακήρυχτος πόλεμος σε βάρος της ζωής και της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, με δύο νέα εργατικά «ατυχήματα» στον όμιλο της «Βιοχάλκο» στα Οινόφυτα να έρχονται να προστεθούν στη μαύρη λίστα.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Μετάλλου Βοιωτίας, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής 35χρονος εργαζόμενος λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της εργασίας στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ, ενώ λίγη ώρα αργότερα το χέρι 25χρονου εργαζόμενου «πιάστηκε» σε μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα δάχτυλα.

Οπως αναφέρει το σωματείο, τα δύο περιστατικά συνέβησαν στις μηχανές «Σπίνερ 7» και «Σπίνερ 5», «δηλαδή δύο εργατικά "ατυχήματα" σε έναν χώρο όπου η ζέστη είναι αποπνικτική (απουσία εξαερισμού) και η εντατικοποίηση και τα 12ωρα έχουν γίνει μόνιμο καθεστώς».

Το Συνδικάτο Μετάλλου Βοιωτίας εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους και δηλώνει ότι θα βρεθεί στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Παράλληλα εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του «για το γεγονός ότι στον ίδιο όμιλο, μέσα στο 2026 και μόνο στην περιοχή μας, έχουν σημειωθεί θάνατος, ακρωτηριασμοί, λιποθυμίες και επαγγελματικές ασθένειες, με πολύ μεγάλη συχνότητα», τονίζοντας:

«Το καθεστώς των 12ωρων που ακολουθείται συστηματικά στην ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε βλαπτικά γεγονότα, από τα οποία όλοι οι εργάτες και εργάτριες έχουν συμφέρον να προστατευτούν.

Ο Στασινόπουλος δηλώνει ότι βγάζει εμπορεύματα αξίας 1.000.000 ευρώ από κάθε εργάτη που έχει, όμως πληρώνει με ψίχουλα, εξοντώνει το κορμί μας και δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής μας. Υπάρχουν τμήματα όπου οι συνθήκες είναι τραγικές, χωρίς εξαερισμό και με τους εργάτες να αναπνέουν καμένα λάδια και αναθυμιάσεις από την επεξεργασία των σωλήνων (που οδηγούν μοιραία σε επαγγελματικές ασθένειες).

Είναι τραγικό το 2026 στη βιτρίνα της βιομηχανίας στη Βοιωτία, που λέγεται ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ, να υπάρχουν ολόκληρα τμήματα χωρίς εξαερισμό, μηχανές χωρίς επαρκή ασφάλεια, ενώ εξαερισμό διαθέτουν μέχρι και τα κοτέτσια σήμερα».

ΒΙΠΕ Πατρών: Σοβαρός τραυματισμός στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία»

Τον σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου στο ένα του χέρι είχε ως αποτέλεσμα άλλο ένα «ατύχημα» που σημειώθηκε στη ΒΙΠΕ Πατρών, αυτήν τη φορά στο εργοστάσιο της «Αθηναϊκής Ζυθοποιίας».

Οπως έγινε γνωστό, εργαζόμενος - χειριστής στην προσπάθειά του να κλείσει συρόμενη πόρτα σε χώρο του εργοστασίου πιάστηκε απ' αυτή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να οδηγηθεί σε νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα και νοσηλεύτηκε.

Το συμβάν έρχεται μετά τις πρόσφατες «πανηγυρικές» δηλώσεις της εργοδοσίας για τα μέτρα «ενίσχυσης» της αντιπυρικής προστασίας του νομού, αλλά και των δράσεων εκατομμυρίων ευρώ για «βιώσιμη» ανάπτυξη, επιδιώκοντας να έχει και την «έξωθεν» καλή μαρτυρία, την ώρα που συνεχίζονται τα διαφόρων ειδών εργατικά «ατυχήματα» στον χώρο, παλαιότερα και με απώλεια εργαζομένου.

Τα γεγονότα κατήγγειλε το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας, που καλεί σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία του κλάδου στις 24 Ιούνη και στην απεργιακή συγκέντρωση στην είσοδο της ΒΙΠΕ (κόμβος ΝΟΥΝΟΥ) την ίδια μέρα στις 10.30 μ.μ. Μεταξύ άλλων επισημαίνει:

«Δεν πέρασαν ούτε 10 μέρες από τις πανηγυρικές εκδηλώσεις στο εργοστάσιο, όπου ακούσαμε όμορφα λόγια περί "βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον", όμως η πραγματικότητα της υπερεντατικοποίησης της δουλειάς και η πίεση για αυξημένη παραγωγή απέφεραν έναν ακόμα σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου, τον δεύτερο μέσα σε ένα εξάμηνο στο συγκεκριμένο εργοστάσιο».

Καλεί να δυναμώσουν η οργάνωση και ο αγώνας για μέτρα υγείας και ασφάλειας, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν κάνει τους χώρους δουλειάς αρένες θανάτου, και σημειώνει:

«Δίνουμε μια πρώτη απάντηση με τη συμμετοχή μας στην κλαδική απεργία την Τετάρτη 24 Ιούνη, για να υπογράψουμε κλαδική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα υγείας - ασφάλειας παντού!».

Το Συνδικάτο, που θα προχωρήσει και σε παρέμβαση στον χώρο της «Αθηναϊκής Ζυθοποιίας» για το τελευταίο περιστατικό, καλεί τους εργαζόμενους στον χώρο, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχουν, να οργανωθούν μαζικά και να απαιτήσουν: Κατώτατο κλαδικό μισθό 1.100 ευρώ. Καθορισμό ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας. Οι εργαζόμενοι στους εργολάβους, οι συμβασιούχοι στο εργοστάσιο να υπογράψουν Σύμβαση αορίστου χρόνου. Μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Κέντρο Υγείας και σταθμό ΕΚΑΒ στη ΒΙΠΕ, με λειτουργία σε 24ωρη βάση και στελέχωση με όλες τις ειδικότητες. Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στη ΒΙΠΕ και της γέφυρας Πείρου - Παραπείρου.