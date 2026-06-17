ΗΠΑ

Σχέδιο επίθεσης στον Λευκό Οίκο λέει ότι απέτρεψε το FBI

Επιθέσεις εναντίον της διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών «UFC Freedom 250», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε χτες ότι απέτρεψε το FBI, αναφέροντας πως συνέλαβε 5 υπόπτους σε σχέση με την υπόθεση, ενώ έχουν «ταυτοποιηθεί» άλλα 23 άτομα ως ενεχόμενα.

Οπως ισχυρίζεται, το πρώτο σκέλος του σχεδίου της φερόμενης επίθεσης περιλάμβανε τη χρήση drone με εκρηκτικά για πλήγματα περιμετρικά της εκδήλωσης, με στόχο την πρόκληση πανικού. Το δεύτερο μέρος της επίθεσης προέβλεπε «εισβολή» στην πύλη του Λευκού Οίκου.

Μετά από έρευνα στο iPhone ενός υπόπτου οι αρχές βρήκαν τουλάχιστον 23 χρήστες της κρυπτογραφημένης εφαρμογής μηνυμάτων Signal να συμμετέχουν σε συζητήσεις με στόχο επίθεση. Υποπτος φέρεται δε να «ομολόγησε» στις αρχές (σύμφωνα με το «Fox News») ότι στόχος ήταν «καπιταλιστικές ελίτ, δισεκατομμυριούχοι και πολιτικοί που χρηματίζονται από το αμερικανοεβραϊκό λόμπι AIPAC».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε πως η «ταχεία δράση» του FBI σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης συνέβαλε στην αποτροπή των σχεδίων επίθεσης.

75% σε δημοσκόπηση βλέπουν κίνδυνο για τη δημοκρατία στις ΗΠΑ

Ενόψει των εορτασμών της 4ης Ιούλη 2026, για τα 250ά «γενέθλια» των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί δεν φαίνονται πολύ αισιόδοξοι για την πορεία της χώρας τους, καθώς 2 στους 5 δεν πιστεύουν ότι η χώρα θα αντέξει για άλλα 250 χρόνια. Οπως καταγράφει δημοσκόπηση του IPSOS για λογαριασμό του «Reuters», το 38% των Αμερικανών - μεταξύ τους το 40% των Δημοκρατικών και το 26% των Ρεπουμπλικάνων - πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ δεν θα υπάρχουν σε 250 χρόνια, έναντι 62% που πιστεύουν το αντίθετο. Επιπλέον, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων - μεταξύ τους το 85% των Δημοκρατικών και το 50% των Ρεπουμπλικάνων - συμφωνούν ότι η δημοκρατία στη χώρα τους κινδυνεύει. Πέρυσι το ποσοστό αυτό ήταν 57%.

Επίσης, το 77% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι είναι πιθανό να ενταθεί η πολιτική βία μέχρι το 2030.

Συντριβή αεροσκάφους B-52 στην Καλιφόρνια

Νεκροί θεωρούνται οι 8 στρατιωτικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πολίτες που επέβαιναν σε αεροσκάφος Β-52 το οποίο συνετρίβη στην Καλιφόρνια αργά προχτές το βράδυ, λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Εντουαρντς.

Ο διοικητής της βάσης, σμήναρχος Τζέιμς Χέιζ, χαρακτήρισε το δυστύχημα «μεγάλη τραγωδία» και εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των 8 επιβαινόντων. Διευκρίνισε δε ότι το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση, μεταφέροντας στρατιωτικούς, κυβερνητικούς εκπροσώπους και πολίτες.