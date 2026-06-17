Σήμερα στο υπουργείο Υγείας για την ένταξη στα ΒΑΕ

Σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας σήμερα Τετάρτη, στις 12.30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει στάση εργασίας. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται εντός της εβδομάδας να κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, και απαιτούν να ενταχθεί στα ΒΑΕ το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά στους κλάδους που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, τις δομές ΠΦΥ και το ΕΚΑΒ - Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και της καλοκαιρινής άδειας. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.