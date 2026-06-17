ΣΟΥΗΔΙΑ

Ψηφίστηκε «νόμος - χαφιές» για μετανάστες

Θα απελαύνονται για χρέη ή ανασφάλιστη εργασία, δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να καταδίδουν όσους δεν έχουν «χαρτιά»

Νομοθεσία που επιτρέπει την απέλαση μεταναστών για ...κακή διαγωγή και υποχρεώνει δημόσιους υπαλλήλους να καταδίδουν οποιονδήποτε ύποπτο ότι δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα ψήφισε τη Δευτέρα το βράδυ το κοινοβούλιο της Σουηδίας, με 174 ψήφους υπέρ και 172 κατά.

Ετσι, δίνεται η δυνατότητα στις αρχές να ανακαλούν τις άδειες παραμονής των μεταναστών ή να μην εκδίδουν νέες, βάσει αόριστων κριτηρίων κακής διαγωγής, όπως σχέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις, χωρίς να διευκρινίζεται ποιες θεωρούνται «εξτρεμιστικές». Ο νόμος αφήνει αόριστο τι είδους συμπεριφορές θεωρούνται απαράδεκτες, όμως η κυβέρνηση έχει κάνει λόγο για απλήρωτα χρέη, μη καταβολή φόρων, εγκληματικότητα, αλλά και να απασχολούνται σε ανασφάλιστη εργασία! Η αναθεώρηση των αδειών θα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της σουηδικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και τυχόν αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν.

Δηλαδή οι αποφάσεις θα λαμβάνονται βάσει συμπεριφορών που δεν έχουν κριθεί εγκληματικές. Θα μπορούσαν να απορριφθούν ή να ανακληθούν άδειες παραμονής λόγω συμπεριφοράς που δεν ήταν ούτε παράνομη ούτε αξιόποινη για τους Σουηδούς πολίτες.

«Οποιος δεν καταβάλλει προσπάθειες να κάνει το σωστό, δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο πως θα παραμείνει», είχε δηλώσει ο υπουργός Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ, όταν παρουσίασε το νομοσχέδιο τον Μάρτη.

Το κοινοβούλιο της χώρας υπερψήφισε έναν επίσης απαράδεκτο, αντιμεταναστευτικό νόμο, τον λεγόμενο «νόμο - καταδότη», που απαιτεί από πολλούς δημόσιους υπαλλήλους να γίνονται χαφιέδες και να αναφέρουν όποιον μετανάστη απευθύνεται στην υπηρεσία τους και πιστεύουν ότι είναι παράνομος.

Μετά από εκτεταμένες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και το κύμα κατακραυγής που ξεσήκωσε αυτό το νομοσχέδιο, εξαιρέθηκαν από τον «χαφιεδισμό» εκπαιδευτικοί, γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως ο νόμος θα επηρεάσει αρνητικά τη σωματική και ψυχική υγεία των μεταναστών, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι θα σπρώχνονται περαιτέρω στο περιθώριο, υπό τον φόβο της απέλασης ή φυλάκισης.

Οι υπάλληλοι εφορειών, οργανισμών απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης είναι μεταξύ εκείνων που θα πρέπει να ειδοποιούν την αστυνομία όταν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι έχουν έρθει σε επαφή με άτομα που δεν έχουν έγγραφα παραμονής.

«Οι λεγόμενες εξαιρέσεις για την υγειονομική περίθαλψη, τα σχολεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν προσφέρουν επαρκή προστασία», προειδοποιούν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Στην πράξη, οι πληροφορίες θα ρέουν μεταξύ παρόχων υπηρεσιών, φορέων και αρχών μετανάστευσης», πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι πιθανότατα θα αποφεύγουν εντελώς την επαφή με επαγγελματίες Υγείας.