Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Η ΕΕ είναι συνένοχη στον βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου

Παρέμβαση στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν, πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, τόνισε τα εξής:

«Πίσω από τον υποκριτικό τίτλο για "ειρήνευση στη Μέση Ανατολή" η ΕΕ επιχειρεί να κρύψει την πορεία κλιμάκωσης του πολέμου, παρά τους εύθραυστους προσωρινούς συμβιβασμούς, όπως και τις βαρβαρότητες των συμμάχων της. Τέτοιες είναι η συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, οι ωμότητες εναντίον του λαού του Λιβάνου που βομβαρδίζεται διαρκώς, με πάνω από 3.800 νεκρούς, ο βρώμικος πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μαζί με τις συνέπειες του για τα εργατικά - λαϊκά στρώματα, όπως η περαιτέρω εκτίναξη της ακρίβειας.

Η ΕΕ είναι συνένοχη, αφού χάριν της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, και με γνώμονα τα συμφέροντα των ομίλων, ενισχύει τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με το ισραηλινό κράτος, υιοθετεί τα απαράδεκτα προσχήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ για τον πόλεμο στο Ιράν, με τις τοποθετήσεις της ανάβει "πράσινο φως" σε αμερικανική επίθεση στην Κούβα.

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και η δήθεν "ειρήνευση" με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Μόνη διέξοδος είναι η πάλη των λαών κόντρα σε κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, που αποδεικνύεται καθημερινά ότι δεν είναι άτρωτοι».

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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