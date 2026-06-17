ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το Ισραήλ ακύρωσε τις Συμφωνίες της Χεβρώνας

Η επιδείνωση της ισραηλινής κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη της Γάζας και της Δυτικής Οχθης συνεχίζεται, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να επιχειρεί να τις δώσει στοιχεία «κανονικότητας».

Χτες ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι κατάργησε στοιχεία της Συμφωνίας του 1997 για την κατεχόμενη πόλη της Χεβρώνας, που έδινε τη δυνατότητα στο παλαιστινιακό Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής να συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην ανοικοδόμηση της πόλης σε περιοχή όπου υπάρχουν εβραϊκός εποικισμός και ο Τάφος των Πατριαρχών.

Ο Σμότριτς υποστήριξε ότι η κίνηση στηρίζεται σε απόφαση του μίνι υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, που είχε εγκρίνει το σχετικό μέτρο «πριν αρκετούς μήνες».

Αναφέρθηκε επίσης στην κρατική «Ανώτερη Επιτροπή Σχεδιασμού», που υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας και την οποία ελέγχει ο ίδιος σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή της, προσθέτοντας ότι στο εξής το κράτος του Ισραήλ θα ελέγχει εξολοκλήρου τον σχεδιασμό και την οικοδόμηση της περιοχής, και υποστηρίζοντας ότι στις 15 Ιουνίου «ακυρώθηκαν οι Συμφωνίες της Χεβρώνας».

«Για πολλά χρόνια παρέμενε σε ισχύ μια από τις πιο παράλογες ρήτρες των Συμφωνιών του Οσλο, σύμφωνα με την οποία οι αρχές που αφορούν τον εβραϊκό εποικισμό της Χεβρώνας και οι ιεροί τόποι εξαρτώνται από τον τρομοκρατικό δήμο της Χεβρώνας. Χτες μπήκε ένα τέλος σε όλα αυτά», είπε προκλητικά ο Σμότριτς στη διάρκεια τελετής για τη θεμελίωση νέου εποικισμού στην περιοχή του Ορους Χεβρώνας στη νότια Δυτική Οχθη.

Η εξέλιξη προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής, που προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις της ακύρωσης των Συμφωνιών της Χεβρώνας, επισημαίνοντας ότι επηρεάζει το πολιτικό και νομικό καθεστώς της πόλης και τις διμερείς συμφωνίες που την αφορούν.

Απέρριψε και καταδίκασε την εξέλιξη ως «μονομερές μέτρο», που συνιστά «παραβίαση των υπογεγραμμένων συμφωνιών με την ισραηλινή πλευρά», του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας, «που απαγορεύουν τη μεταβολή του καθεστώτος κατεχόμενου εδάφους του κράτους της Παλαιστίνης».

Το ίδιο 24ωρο στη Λωρίδα της Γάζας παλαιστινιακές πηγές ανακοίνωσαν ότι σε νέα φονική αεροπορική επιδρομή ισραηλινού drone σκοτώθηκαν συνολικά 5 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν άλλοι 8. Το γεγονός αυτό ανέβασε τον συνολικό επίσημα καταγεγραμμένο αριθμό των νεκρών σε 73.008 και των τραυματιών σε 11.491.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος για την «πρεσβεία» της Σομαλιλάνδης

Χτες η Γενική Γραμματεία του Αραβικού Συνδέσμου καταδίκασε το άνοιγμα «πρεσβείας» της αποσχισθείσας από τη Σομαλία «Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης» στην Ιερουσαλήμ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «σαφή παραβίαση της διεθνούς συναίνεσης για το νομικό καθεστώς της πόλης και οπισθοχώρηση από τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής ειρήνης, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών αποφάσεων για λύση δύο κρατών».

Εξέφρασε επίσης «πλήρη αλληλεγγύη» στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Σομαλίας και την «αταλάντευτη» υποστήριξή της στα κυριαρχικά δικαιώματά της και στην εδαφική της ακεραιότητα.

Τη Δευτέρα μετέβη στην Ιερουσαλήμ ο αυτοαποκαλούμενος «Πρόεδρος της Σομαλιλάνδης», Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλαχί, και συναντήθηκε με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ, εγκαινιάζοντας έπειτα την «πρεσβεία» της αποσχισθείσας περιοχής στην Ιερουσαλήμ. Η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα διεθνώς, πλην του Ισραήλ.

Τον Δεκέμβρη του 2025 το Ισραήλ αναγνώρισε την αποσχισθείσα «Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης», αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση της περιοχής, απέναντι από την Αραβική Χερσόνησο, στο φόντο των ιμπεριαλιστικών επιθέσεων που εξαπολύει τα τελευταία χρόνια σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και στο πλαίσιο της περιφερειακής κόντρας με την Τουρκία, η οποία διατηρεί στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα της Σομαλίας Μογκαντίσου.

Προ μηνών, δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει ήδη φτιάξει μυστική αεροπορική βάση στη Σομαλιλάνδη.