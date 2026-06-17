ΙΣΡΑΗΛ

Αμετακίνητα από Λίβανο, Γάζα και Συρία τα στρατεύματα, λέει ο Νετανιάχου

2026 The Associated Press. All

Σε συνέχιση της κατοχής εδαφών του Λιβάνου, της Γάζας και της Συρίας επιμένει οθεωρώντας ότι ο ισραηλινός στρατός είναι σε θέση να τα διατηρήσει, με πρόσχημα την «ισραηλινή ασφάλεια».

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε ότι η κατοχή μη ισραηλινών εδαφών θα διατηρηθεί, βαφτίζοντάς τα «βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ». Εκεί, είπε, «θα παραμείνουμε όσο χρειαστεί για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Υποστήριξε ακόμα ότι λόγω της σθεναρής στάσης του απέτρεψε τις πιέσεις για αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από περιοχές του Λιβάνου, και ότι ο ίδιος εμπόδισε τη δήθεν «εκμηδένιση» του Ισραήλ από το Ιράν.

«Το Ιράν ήθελε να αποχωρήσουμε από εκεί. Αυτό δεν συνέβη. Γιατί; Επειδή, μεταξύ άλλων, παρέμεινα ακλόνητος και πολύ σταθερός. Ημουν πολύ αποφασιστικός στο θέμα αυτό. Και νομίζω πως οι Αμερικανοί φίλοι μας σέβονται την αποφασιστικότητα και τη σταθερή στάση», είπε. Στη συνέχεια παραδέχτηκε την κόντρα με τον Τραμπ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ «είναι συχνά καλός εταίρος» με τις ΗΠΑ «αλλά μερικές φορές υπάρχουν διαφωνίες». Υποστήριξε δε ότι «είναι απολύτως λογικό ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοi να έχουμε μερικές φορές διαφωνίες».

Οι αναφορές του Νετανιάχου στη διατήρηση στρατευμάτων σε κατεχόμενες περιοχές δεν είναι τυχαίες. Επιχειρεί να πείσει μέρος του ισραηλινού λαού για τα χειροπιαστά υποτιθέμενα «λάφυρα» των βάρβαρων επιθέσεων που εξαπολύει από το 2023, όχι μόνο στη Γάζα και σε άλλα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, με πρώτες τις γειτονικές Λίβανο και Συρία.

Η προσπάθεια αυτή επιδιώκει να κατασιγάσει τις σφοδρές επικρίσεις ηγετών της αντιπολίτευσης, που θεωρούν ότι η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν συνιστά προσωπική «αποτυχία» του Νετανιάχου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ κατηγόρησαν από την πρώτη στιγμή τον Νετανιάχου πως απέτυχε να «κεφαλαιοποιήσει» τις «επιτυχίες» του ισραηλινού στρατού κατά τις επιθέσεις μεταξύ άλλων στο Ιράν.

Οι πιέσεις κατά του Νετανιάχου είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν σημαντικά το προσεχές διάστημα στο Ισραήλ, καθώς η χώρα έχει μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβρη.

Κι άλλες επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο

Μπροστά στις επικείμενες εκλογές, ο ισραηλινός στρατός με εντολή Νετανιάχου συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, θεωρώντας ότι «δεν δεσμεύεται» από τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, που επιδιώκει τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα πεδία, και στον Λίβανο.

Χτες ισραηλινό drone χτύπησε φορτηγό σε δρόμο της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου, ενώ ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν με όλμους τις περιοχές Αλ Ριχάν και Κφαρ Τεμπνίτ. Από τις επιθέσεις αυτές υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμα.

Τη Δευτέρα το βράδυ εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι η οργάνωση επιτέθηκε σε δύναμη του ισραηλινού στρατού που προσπαθούσε να προχωρήσει στον νότιο Λίβανο, μετά από τρεις επιθέσεις με drones και πυρά πυροβολικού κοντά στην πόλη Κφαρ Τεμπνίτ, και ότι οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για ώρες.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τερματισμό των συγκρούσεων, ισραηλινό drone βομβάρδισε ΙΧ σε οδικό άξονα του νότιου Λιβάνου, σκοτώνοντας τον οδηγό.

Από τις 2 Μάρτη ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει πάνω από 3.700 ανθρώπους, έχει τραυματίσει τουλάχιστον 11.400 και έχει εκτοπίσει πάνω από 1,2 εκατ. αμάχους.

Η Χεζμπολάχ βλέπει ότι θα αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ

Στο μεταξύ, χτες το απόγευμα το Γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό ανακοίνωσε πως έλαβε διαβεβαιώσεις από τον σύμμαχό της, το Ιράν, ότι θα απαιτήσει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο στην επόμενη φάση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης την οποία επικαλείται το πρακτορείο «Reuters», η απόσυρση θα είναι το αποτέλεσμα και όχι η προϋπόθεση της συνέχισης των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών την περασμένη Παρασκευή.

Ακολούθησε δήλωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος ευχαρίστησε το Ιράν για τη βοήθεια που προσέφερε στον τερματισμό της «ισραηλινοαμερικανικής επιθετικότητας» στον Λίβανο. «Το Ιράν είναι ο πρωταθλητής της αλήθειας και της αντίστασης», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία έδωσε τα πάντα στη Χεζμπολάχ, στην αντίσταση και στον λιβανέζικο λαό, χωρίς να πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βλέπει το Ισραήλ να ωφελείται

Στο φόντο των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς μιλώντας στο NBC τη Δευτέρα ανέφερε ότι το Ισραήλ θα γίνει αργότερα μέλος της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, θεωρώντας πως αυτή το ωφελεί. «Ξέρουμε ότι η συμφωνία αυτή θα κάνει το Ισραήλ ασφαλέστερο. Θα κάνει την περιοχή ολόκληρη πιο ασφαλή. Βλέπουμε πολλή παραπληροφόρηση για τη συμφωνία, άλλοτε από ιρανικά, άλλοτε από ισραηλινά ΜΜΕ», είπε ο Βανς, προσθέτοντας πως ο ισραηλινός λαός «θα καταλάβει και θα δει τη συμφωνία ως ένα μονοπάτι για μια νέα Μέση Ανατολή, για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή». Και κατέληξε: «Εχουμε την πεποίθηση ότι οι Ισραηλινοί θα μπουν όταν θα προχωρήσουμε παραπέρα στον δρόμο».

Ωστόσο, χτες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εμφάνισε μια διαφορετική εικόνα για το ποιοι ακριβώς κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αφού τόνισε ότι «το πιο σημαντικό θέμα» είναι ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο, ο Αραγτσί ανέφερε πως κατά τη γνώμη του «οι δύο πλευρές στο μνημόνιο αντίληψης» που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενεύη είναι από τη μια οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και από την άλλη το Ιράν και η Χεζμπολάχ. Επιπλέον, οι ιρανικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, θα δεχτεί χτυπήματα από τις ιρανικές δυνάμεις.