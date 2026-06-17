ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στις 24 Ιούνη απεργούν σε Κατασκευές, Τουρισμό, Τρόφιμα, Περιφέρειες

Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους απεργούς της προηγούμενης βδομάδας, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Ασύλου και τους εργαζόμενους στη ΜΕΝΝΕ (πρώην ΕΒΓΑ), για να ακολουθήσουν την επόμενη βδομάδα, στις 24 Ιούνη, οι απεργίες σε σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους, τις κατασκευές, τον Επισιτισμό - Τουρισμό και τα Τρόφιμα. Την ίδια μέρα απεργούν οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Η ΔΑΣ ΕΦΚΑ καλεί σε μαζική συμμετοχή στη σημερινή απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ., μπροστά στο κτίριο του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Στο επίκεντρο της διεκδίκησης βρίσκονται οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων με κατάργηση της δουλειάς - λάστιχο, αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης κ.λπ.

Με εξορμήσεις και περιοδείες στα γιαπιά ετοιμάζονται οι οικοδόμοι

Η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα των Οικοδόμων προετοιμάζονται για την απεργία του κλάδου στις 24 Ιούνη με περιοδείες, εξορμήσεις, συγκεντρώσεις. Καλούν σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις και στη μάχη για να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, κάτι που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, δίνοντας το ελεύθερο στους κατασκευαστικούς ομίλους να ξεσαλώνουν στους χώρους δουλειάς, με τα ατέλειωτα ωράρια κ.λπ.

Μαζί με τους οικοδόμους απεργούν μαζί τους οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί με αποφάσεις τουκαι τουμε βασικά αιτήματα που αφορούν την υπογραφή ΣΣΕ.

Το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού έχει πάρει απόφαση για 48ωρη απεργία στις 23 και 24 Ιούνη. Την Τρίτη 23 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην πύλη του «Riviera Tower» στο έργο του Ελληνικού.

Την Τετάρτη 24 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις Κατασκευές από όλη την Αττική, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Το Σωματείο Εργατοτεχνικών και Υπαλλήλων στην κατασκευή του Μετρό καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση στην Κάνιγγος και πριν από αυτή στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα κάνει στις 8 π.μ. στο εργοτάξιο της Ακαδημίας «προκειμένου να συζητήσουμε την πορεία του σωματείου τα τελευταία δύο χρόνια και την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές του σωματείου μας το αμέσως επόμενο διάστημα».

Στα Τρόφιμα - Ποτά

Μαζική απεργιακή απάντηση στην προσπάθεια των βιομηχάνων του κλάδου να εξαιρέσουν από την υπό διαπραγμάτευση κλαδική ΣΣΕ ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων, φιλοδοξούν να δώσουν η Ομοσπονδία και τα σωματεία του κλάδου στις 24 Ιούνη.

Στηναπεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι. Στηη συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων, ενώ τοκαλεί τους εργαζόμενους στην πύλη του εργοστασίου στις 5.30 το πρωί.

Παράλληλα, διεκδικούν την υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, και τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ, καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Πάτρα: Σε χώρους δουλειάς το κλαδικό Συνδικάτο και η Ομοσπονδία Τροφίμων - Ποτών

Μαχητικό κάλεσμα στους εργαζόμενους σειράς χώρων δουλειάς στον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών, να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία, πραγματοποίησαν και χτες το κλαδικό Συνδικάτο Αχαΐας και η Ομοσπονδία των αντίστοιχων σωματείων, με περιοδείες τους σε εργοστάσια της Πάτρας και της ΒΙΠΕ της.

Οι συνδικαλιστές, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βασίλη Σταμούλη, βρέθηκαν σε επιχειρήσεις οινοποιίας, καφέ, τροφίμων και γάλακτος, συνομιλώντας με εργαζόμενους, καλώντας να δοθεί αποφασιστική απάντηση στην κλαδική απεργία και με τη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην είσοδο της ΒΙΠΕ, μαζί και με τους εργαζόμενους των υπολοίπων κλάδων που έχουν κηρύξει για τη συγκεκριμένη ημέρα απεργία, όπως και με άλλους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι χαμηλοί μισθοί, το γεγονός ότι αυτοί είναι καθηλωμένοι σε επίπεδα άλλων δεκαετιών, την ίδια ώρα που η ακρίβεια «θερίζει». Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για υπογραφή κλαδικής Σύμβασης Εργασίας, που να προβλέπονται αυξήσεις, επιδόματα, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, ζητήματα που σήμερα απασχολούν έντονα τους εργάτες.

Από τις παρεμβάσεις των συνδικαλιστών εξηγήθηκε ότι την ώρα που οι βιομήχανοι του κλάδου μετρούν κέρδη δισ. ευρώ, οι εργαζόμενοι μένουν για περίπου 15 χρόνια χωρίς Συλλογική Σύμβαση, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς θεωρούνται κόστος, με αποτέλεσμα και εγκλήματα όπως αυτό της «Βιολάντα», ο μισθός είναι καθηλωμένος στα 920 ευρώ μεικτά, 770 «καθαρά».

Τονίστηκε πως ακόμη και σε συνθήκες πολέμου, συνεχίζονται οι εξαγορές επιχειρηματικών ομίλων, όπως πρόσφατα αυτού της «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ» από ουκρανικό μονοπώλιο στην πτηνοτροφία και υπογραμμίστηκε πως οι βιομήχανοι εντείνουν την εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς πατώντας στους αντεργατικούς νόμους και στις «πλάτες» του εργοδοτικού συνδικαλισμού και των εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ.

Καυτηριάστηκε επιπλέον η απαίτηση των εργοδοτών για τρία χρόνια συνεχούς, αδιάλειπτης εργασίας κάποιου σε έναν τομέα, ώστε να του «αναγνωριστεί» ειδικότητα, υπογραμμίζοντας αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά η εργοδοσία, να διασπάσει τους εργαζόμενους. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, σημειώθηκε ότι μόνη απάντηση αποτελεί η οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς, ο συλλογικός αγώνας του κλάδου, μαζί με τους υπόλοιπους εργατοϋπαλλήλους και τα λαϊκά στρώματα, απέναντι και σε όσους επικαλούνται ότι έρχονται να «σώσουν» τον λαό και έχουν δοκιμαστεί στην ίδια πολιτική ή παρουσιάζονται με νέο «προσωπείο». Σε αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίστηκε επίσης ότι η απεργία του κλάδου, μαζί με τους άλλους την ίδια ημέρα, μπορεί να στείλει μαχητικό μήνυμα, να αποτελέσει εφαλτήριο κλιμάκωσης.

Ταυτόχρονα, αναφορά έγινε στα μεγάλα προβλήματα που επικρατούν στους χώρους της ΒΙΠΕ Πάτρας, από την ανυπαρξία μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος, την έλλειψη σχεδίων διαφυγής, το οδικό δίκτυο - καρμανιόλα, τη «λειτουργία» ιατρείου ουσιαστικά μόνο στα... χαρτιά κ.ά.

Χανιά: Παρεμβάσεις σε ξενοδοχεία για τα εργατικά «ατυχήματα» ενόψει της απεργίας

Παρέμβαση στο ξενοδοχείο «Ikos» πραγματοποίησαν χθες το πρωί μέλη του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων, καταγγέλλοντας το πλήθος των εργατικών «ατυχημάτων», αλλά και τα δεκάδες περιστατικά λιποθυμιών.

Τα μέλη του Σωματείου που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ καταγγέλλουν τις συνθήκες εργασίας στο συγκεκριμένο πολυτελές 5άστερο ξενοδοχείο, με τους εργαζόμενους μάλιστα να φτάνουν στο σημείο να παραιτούνται μην αντέχοντας άλλο την εξαντλητική δουλειά.

Παράλληλα, καλούν την πλειοψηφία της διοίκησης του Σωματείου και της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Χανίων να πάρουν θέση, καθώς οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν σταματούν να μετρούν εργατικά «ατυχήματα» και θανάτους στους χώρους δουλειάς.

«Να δυναμώσει ο συλλογικός αγώνας για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για ανθρώπινα ωράρια, για αυξήσεις στους μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της «Ταξικής Ενότητας» στο Κλαδικό Σωματείο.

«Ολοι στην απεργία στις 24 Ιούνη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου η «Ταξική Ενότητα» στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων, με επικεφαλής τον Ιωσήφ Αποστολάκη, πραγματοποίησε περιοδεία σε χώρους δουλειάς και συγκεκριμένα σε μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία του Βόρειου Οδικού Αξονα, καλώντας τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στη συγκέντρωση (10 π.μ., έξω από τη ΔΥΠΑ Χανίων), αναδεικνύοντας ότι «ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας».

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της απεργίας, το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη με εργαζόμενους στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, από κοινού με το Σωματείο Επισιτισμού.

Στις Περιφέρειες

Με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, αύξηση 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, απεργούν στις 24 Ιούνη και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Η Ομοσπονδία τους (ΟΣΥΑΠΕ) καλεί σε οργάνωση συγκεντρώσεων - παραστάσεων διαμαρτυρίας κατά τόπους, αφού όπως τονίζει: «Οσο περισσότεροι τόσο πιο δυνατή η φωνή μας!». Για την επιτυχία των κινητοποιήσεων καλεί να παρθούν πρωτοβουλίες, όπως Γενικές Συνελεύσεις στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους - συγκεντρώσεις εργαζομένων, συσκέψεις, περιοδείες προκειμένου να συζητηθούν το διεκδικητικό πλαίσιο και η όλη οργάνωση. Ταυτόχρονα οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι χρειάζεται να οργανώσουν παρεμβάσεις στα Περιφερειακά Συμβούλια, με την απαίτηση έκδοσης αποφάσεων και ψηφισμάτων στήριξης των αιτημάτων, να κοινοποιήσουν τα αιτήματα και τα ψηφίσματα σε ΜΜΕ, κόμματα, βουλευτές. Ακόμα όλοι οι Σύλλογοι φροντίζουν να φτιάξουν πανό και να το κρεμάσουν έξω από τα κεντρικά κτίρια των υπηρεσιών με σύνθημα: «Αυξήσεις στους μισθούς - Κάλυψη αποζημιώσεων - Προσλήψεις - Ικανοποίηση αιτημάτων με υπογραφή ΣΣΕ».