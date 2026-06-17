ΒΑΓΔΑΤΗ.- Ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ-Ζαΐντι, θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον στα μέσα Ιούλη, με στόχο την εμβάθυνση των στρατηγικών δεσμών με τις ΗΠΑ, εστιάζοντας κυρίως στην οικονομική, εμπορική και επενδυτική συνεργασία, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί προσωπική πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ προς τον νέο πρωθυπουργό για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

ΔΑΜΑΣΚΟΣ.- Η συριακή κρατική πετρελαϊκή εταιρεία υπέγραψε χτες συμφωνία ανάπτυξης φυσικού αερίου με τα αμερικανικά μονοπώλια «ConocoPhillips» και «Novatera Energy», με στόχο τη στήριξη και επέκταση της παραγωγής από χερσαία κοιτάσματα φυσικού αερίου. Ο Σύρος υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου και στην ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ η «ConocoPhillips» ανέφερε ότι η συμφωνία διαμορφώνει το πλαίσιο για την αποκατάσταση και ανάπτυξη της παραγωγής φυσικού αερίου στη Συρία.