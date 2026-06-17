Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΑΓΔΑΤΗ.- Ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ-Ζαΐντι, θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον στα μέσα Ιούλη, με στόχο την εμβάθυνση των στρατηγικών δεσμών με τις ΗΠΑ, εστιάζοντας κυρίως στην οικονομική, εμπορική και επενδυτική συνεργασία, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί προσωπική πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ προς τον νέο πρωθυπουργό για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

ΔΑΜΑΣΚΟΣ.- Η συριακή κρατική πετρελαϊκή εταιρεία υπέγραψε χτες συμφωνία ανάπτυξης φυσικού αερίου με τα αμερικανικά μονοπώλια «ConocoPhillips» και «Novatera Energy», με στόχο τη στήριξη και επέκταση της παραγωγής από χερσαία κοιτάσματα φυσικού αερίου. Ο Σύρος υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου και στην ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ η «ConocoPhillips» ανέφερε ότι η συμφωνία διαμορφώνει το πλαίσιο για την αποκατάσταση και ανάπτυξη της παραγωγής φυσικού αερίου στη Συρία.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Εχουν αρχίσει οι διαφορετικές ερμηνείες της επικείμενης συμφωνίας
Αμετακίνητα από Λίβανο, Γάζα και Συρία τα στρατεύματα, λέει ο Νετανιάχου
Ψηφίστηκε «νόμος - χαφιές» για μετανάστες
Η αμερικανική GΕ ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου
 Ερευνά «περιστατικό» στη Μάγχη με ρωσική φρεγάτα
 Σχέδιο επίθεσης στον Λευκό Οίκο λέει ότι απέτρεψε το FBI
 Συνεχίζονται οι αντιδράσεις ενάντια στην «επένδυση» Τραμπ στην Αδριατική
 Η ΕΕ είναι συνένοχη στον βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου
Ετοιμάζουν διαπραγμάτευση για Ουκρανία και «ακονίζουν μαχαίρια»
 Συζήτηση για την πολεμική οικονομία της ΕΕ
 Το Ισραήλ ακύρωσε τις Συμφωνίες της Χεβρώνας
 Δημοσκοπική ενίσχυση νέου ακροδεξιού κόμματος
 Στο εδώλιο η σύζυγος του Σάντσεθ και ο Θαπατέρο
 Αντιπολιτευόμενος Ρώσος ίδρυσε κόμμα στο Βερολίνο
 Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ προκαλεί μεγάλες καταστροφές
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ