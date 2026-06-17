ΙΣΠΑΝΙΑ

Στο εδώλιο η σύζυγος του Σάντσεθ και ο Θαπατέρο

Αντιμέτωπος με σειρά υποθέσεων σκανδάλων βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς η σύζυγός του και ο Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Θαπατέρο εμφανίζονται αυτή την εβδομάδα ενώπιον δικαστών που τους ερευνούν για φερόμενη άσκηση επιρροής και άλλα αδικήματα.

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ κλήθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για υπεξαίρεση, αθέμιτη άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές και υπεξαίρεση κεφαλαίων, έπειτα από διετή έρευνα. Η Γκόμεθ φέρεται να αξιοποίησε την ιδιότητά της ως συζύγου του πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει και να διαχειριστεί θέση στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, καθώς και να χρησιμοποιήσει δημόσιους πόρους και προσωπικές γνωριμίες προς ίδιον όφελος.

Στο εδώλιο βρίσκεται και ο αδελφός του πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, ο οποίος δικάζεται για υπόθεση άσκησης επιρροής.

Ο Θαπατέρο βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανή άσκηση επιρροής και άλλα αδικήματα στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της κρατικής διάσωσης της αεροπορικής εταιρείας «Plus Ultra» κατά την περίοδο της πανδημίας. Στο μεταξύ, πρόσφατα εντοπίστηκαν κοσμήματα αξίας άνω των 1,3 εκατ. ευρώ σε χρηματοκιβώτιο του γραφείου του, ενώ προχθές οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνάται επίσης για πιθανή φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.