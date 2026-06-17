Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΤΑΛΙΑ
Δημοσκοπική ενίσχυση νέου ακροδεξιού κόμματος

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ιταλία εμφανίζουν άνοδο του νέου ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον». Δημοσκόπηση της εταιρίας SWG, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ιδιωτικού καναλιού «La 7», δίνει στο «Εθνικό Μέλλον» του στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι (το ιδρυτικό συνέδριο του οποίου πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο) ποσοστό 5,3%.

Στις κύριες προγραμματικές θέσεις του νέου αυτού κόμματος συγκαταλέγονται μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, ο περιορισμός των δικαιωμάτων πολλών μεταναστών που διαθέτουν άδεια εργασίας, η κατάργηση του αδικήματος της γυναικοκτονίας.

Στην πρώτη θέση παραμένει το δεξιό κυβερνών κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας», της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με ποσοστό 27,9%. Ακολουθούν το «Φόρτσα Ιτάλια», με πρόεδρο τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, με 7,2%, και η «Λέγκα» του Ματέο Σαλβίνι (από την οποία προέρχονται πολλά στελέχη του «Εθνικού Μέλλοντος») με 5,3%.

Το σοσιαλδημοκρατικό Δημοκρατικό Κόμμα, με επικεφαλής την Ελι Σλάιν, έχει ποσοστό 22,1%, τα «Πέντε Αστέρια» 13,3% και η «Ιταλική Αριστερά» και οι «Οικολόγοι» από 6,5% του στατιστικού δείγματος.

Ακολουθούν άλλα μικρότερα αστικά κόμματα: Η «Δράση» («Azione») με 3,1%, η «Ζωντανή Ιταλία» του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με 2,4% και η «Περισσότερη Ευρώπη» 1,6%.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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