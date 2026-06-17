ΙΤΑΛΙΑ

Δημοσκοπική ενίσχυση νέου ακροδεξιού κόμματος

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ιταλία εμφανίζουν άνοδο του νέου ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον». Δημοσκόπηση της εταιρίας SWG, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ιδιωτικού καναλιού «La 7», δίνει στο «Εθνικό Μέλλον» του στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι (το ιδρυτικό συνέδριο του οποίου πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο) ποσοστό 5,3%.

Στις κύριες προγραμματικές θέσεις του νέου αυτού κόμματος συγκαταλέγονται μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, ο περιορισμός των δικαιωμάτων πολλών μεταναστών που διαθέτουν άδεια εργασίας, η κατάργηση του αδικήματος της γυναικοκτονίας.

Στην πρώτη θέση παραμένει το δεξιό κυβερνών κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας», της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με ποσοστό 27,9%. Ακολουθούν το «Φόρτσα Ιτάλια», με πρόεδρο τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, με 7,2%, και η «Λέγκα» του Ματέο Σαλβίνι (από την οποία προέρχονται πολλά στελέχη του «Εθνικού Μέλλοντος») με 5,3%.

Το σοσιαλδημοκρατικό Δημοκρατικό Κόμμα, με επικεφαλής την Ελι Σλάιν, έχει ποσοστό 22,1%, τα «Πέντε Αστέρια» 13,3% και η «Ιταλική Αριστερά» και οι «Οικολόγοι» από 6,5% του στατιστικού δείγματος.

Ακολουθούν άλλα μικρότερα αστικά κόμματα: Η «Δράση» («Azione») με 3,1%, η «Ζωντανή Ιταλία» του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με 2,4% και η «Περισσότερη Ευρώπη» 1,6%.