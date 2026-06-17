ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ προκαλεί μεγάλες καταστροφές

Ισχυρός σεισμός, της τάξης των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα, 6.27 ώρα Ελλάδος), στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 45 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται περίπου 51 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά της πόλης Παλού 400.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της επαρχίας Σουλαουέζι και 353 χιλιόμετρα ανατολικά της Σαμαρίντα, σε μια περιοχή που γίνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, ενώ μετά την ισχυρή δόνηση σημειώθηκε μεγάλη σειρά μετασεισμών, με τον πιο ισχυρό μετασεισμό 5,2 Ρίχτερ.

Οι αρχές της χώρας δεν έχουν αναφέρει απώλειες ανθρώπινων ζωών, ωστόσο σημαντικές είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές, ενώ παρότι αρχικά υπήρξε ανησυχία για τσουνάμι, τελικά δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο.

Η ισχυρή δόνηση ανάγκασε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε ανοιχτές περιοχές μέσα και γύρω από το Παλού, ενώ νοσοκομεία προχώρησαν σε εκκένωση ασθενών σε εξωτερικούς χώρους για περισσότερη ασφάλεια.

Εικόνες από την περιοχή έδειχναν σοβαρά κατεστραμμένες κατασκευές με μερικώς κατεστραμμένες στέγες, θρυμματισμένους τοίχους και συντρίμμια διάσπαρτα στους δρόμους. Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών δήλωσε ότι εξακολουθούν να συλλέγονται πληροφορίες για τις ζημιές, τα πιθανά θύματα και τους εκτοπισμένους.

Το Παλού θυμίζουμε ότι είχε χτυπηθεί από ισχυρότατο σεισμό το 2018. Η τότε δόνηση των 7,5 Ρίχτερ είχε προκαλέσει τσουνάμι 3 μέτρων και οι νεκροί είχαν καταγραφεί σε πάνω από 4.000, αφού ολόκληρες συνοικίες - κυρίως λαϊκές - είχαν καταπλακωθεί από τόνους χώματος και συντριμμιών από σπίτια που κατέρρευσαν.