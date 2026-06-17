ΑΛΒΑΝΙΑ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις ενάντια στην «επένδυση» Τραμπ στην Αδριατική

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία ενάντια στη μεγάλη τουριστική «επένδυση» (1,4 δισ. ευρώ όπως αναφέρεται) που προωθούν ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και η κόρη του Αμερικανού Προέδρου, Ιβάνκα, στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα, όπου βρίσκονται και περιοχές με πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα.

Εντονη κριτική δέχεται η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Εντι Ράμα, που ενέκρινε την «επένδυση» μέσω του καθεστώτος του «στρατηγικού επενδυτή», παρέχοντας ειδικές αδειοδοτικές διευκολύνσεις και κρατική υποστήριξη ώστε να επισπευσθεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων, τουριστικών κατοικιών και βιλών υψηλών προδιαγραφών, μαρινών, χώρων αναψυχής κ.λπ.

Κάτοικοι και οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος επιμένουν ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με το οικοσύστημα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης (όπου υπάρχουν καταγγελίες για καταπατήσεις περιοχών) αλλά και τη μελλοντική πρόσβαση απλών ανθρώπων στις περιοχές, όπου ετοιμάζονται ξενοδοχεία και βίλες που απευθύνονται σε ...παχυλά πορτοφόλια.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις από την αλβανική κυβέρνηση πως το επενδυτικό σχέδιο θα συμμορφωθεί πλήρως με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανόνες. «Η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας συνοδεύεται από συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση», ανέφερε η επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, και έσπευσε να προσθέσει: «Η ΕΕ δεν αξιολογεί επενδύσεις βάσει της προέλευσής τους. Αυτό που έχει σημασία για εμάς δεν είναι από πού προέρχονται, αλλά αν υλοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ».

Προκειμένου βέβαια να διευκολύνονται οι μπίζνες του κεφαλαίου τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος πάνε περίπατο, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Αλλωστε, τον Φλεβάρη του 2025 πέρασε τροποποίηση στην αλβανική νομοθεσία που δίνει ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ. Η τροποποίηση ήταν και «φωτογραφική» για την μπίζνα του Κούσνερ και την εταιρεία του, «Affinity Partners».