Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Ξεχωρίζει το ευρωπαϊκό ντέρμπι
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Η πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτρια Αργεντινής στη φετινή διοργάνωση και η πρώτη ευρωπαϊκή κόντρα μέχρι στιγμής, ανάμεσα σε Αγγλία και Κροατία, συγκεντρώνουν το περισσότερο ενδιαφέρον στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η δράση περιλαμβάνει τη συνέχεια της 1ης αγωνιστικής στους εναπομείναντες εκ των 12 ομίλων της πρώτης φάσης, με τους 9ο, 10ο, 11ο και 12ο να μπαίνουν στον «χορό».

Με τον αέρα της πρωταθλήτριας

Στον 10ο όμιλο ξεχωρίζει η παρουσία της Αργεντινής, νικήτριας στο Μουντιάλ 2022, η οποία ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της με αντίπαλο την Αλγερία στο Κάνσας. Η «Αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι, εκ των φαβορί και σ' αυτό το Μουντιάλ, παρουσιάζει τα πρώτα δείγματα γραφής της, ενώ οι Αλγερινοί επιδιώκουν να δώσουν συνέχεια στις ουκ ολίγες εκπλήξεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Στο άλλο ματς του ομίλου η Αυστρία, το άλλο φαβορί για απευθείας πρόκριση, αντιμετωπίζει την Ιορδανία στο Σαν Φρανσίσκο.

Κομβική ευρωπαϊκή κόντρα

Η πρώτη ευρωπαϊκή κόντρα της φετινής διοργάνωσης, μεταξύ Αγγλίας και Κροατίας στο πλαίσιο του 12ου ομίλου στο Ντάλας, αναμένεται επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται κομβική για την πρωτιά στον όμιλο, με τις δύο ομάδες να αποτελούν τα φαβορί. Τα «τρία λιοντάρια» στην επίσημη πρώτη τους στο φετινό Μουντιάλ θέλουν να πιστοποιήσουν τις υψηλές βλέψεις τους σε μία ακόμα διεθνή διοργάνωση. Από την άλλη η Κροατία, 2η το 2018 και 3η το 2022, θέλει να επαναλάβει μια αντίστοιχη πορεία και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Στο άλλα ματς κοντράρονται στο Τορόντο τα ξημερώματα της Πέμπτης τα δύο αουτσάιντερ, Παναμάς και Γκάνα.

Αποκαλύπτονται οι Πορτογάλοι

Δύσκολη πρεμιέρα περιμένει την Αγγλία κόντρα στην Κροατία

2026 The Associated Press. All

Δύσκολη πρεμιέρα περιμένει την Αγγλία κόντρα στην Κροατία
Ενα από τα λεγόμενα ισχυρά αουτσάιντερ του Μουντιάλ, η Πορτογαλία, που οι βλέψεις της φτάνουν αρκετά μακριά, ανοίγει τις υποχρεώσεις της στον 11ο όμιλο με αντίπαλο τη ΛΔ Κογκό, που επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 52 χρόνια. Οι Πορτογάλοι, παρόντος και του Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι το φαβορί της αναμέτρησης, με τους Αφρικανούς να ψάχνουν μια ιστορική έκπληξη.

Κλείνει η πρεμιέρα στον 9ο όμιλο

Η 1η αγωνιστική στον 9ο όμιλο ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας με την αναμέτρηση Ιράκ - Νορβηγίας στη Βοστόνη (έχει προηγηθεί το ματς Γαλλία - Σενεγάλη), με τη βορειοευρωπαϊκή ομάδα να παρουσιάζεται κι αυτή ως ένα πολλά υποσχόμενο αουτσάιντερ της φετινής διοργάνωσης.

    

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