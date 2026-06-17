Αντιπολιτευόμενος Ρώσος ίδρυσε κόμμα στο Βερολίνο

Διεργασίες για τη συγκρότηση νέων πολιτικών φορέων προκαλούν οι αντιθέσεις μέσα στο ρωσικό κεφάλαιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνολικά η γεωπολιτική αντιπαράθεση στην Ευρώπη.

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Ιλια Γιάσιν ίδρυσε κόμμα στο Βερολίνο, με στόχο να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης της Ρωσίας που βρίσκεται στο εξωτερικό. Το κόμμα ιδρύθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια ιδρυτικού συνεδρίου που ενέκρινε το όνομα «Ειρηνική Ρωσία».

Το κόμμα επιδιώκει να εκπροσωπεί «τα συμφέροντα της Ρωσίας», σε αντίθεση με τις πολιτικές που ακολουθεί ο Πρόεδρος της χώρας Βλ. Πούτιν. «Με αυτά τα συμφέροντα εννοούμε την απόσυρση των στρατευμάτων από την Ουκρανία και την απόρριψη του ιμπεριαλισμού (σ.σ. δεν εννοούν προφανώς τον μονοπωλιακό καπιταλισμό), τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και τη διασφάλιση μιας δίκαιης κοινωνικής τάξης», αναφέρεται στη δήλωση.

Ο Γιάσιν εξελέγη πρόεδρος της οργάνωσης «Ειρηνική Ρωσία», ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη η Ολγα Ποντόλσκαγια, πρώην βουλευτής της περιφέρειας Τούλα.

Ο Γιάσιν είχε φυλακιστεί στη Ρωσία αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2024, στο πλαίσιο μιας μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και «δυτικών» χωρών.

Μεταξύ των προσκεκλημένων στο συνέδριο του κόμματος ήταν ο Λεονίντ Βολκόφ από το Ιδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK), το οποίο ίδρυσε ο αντιπολιτευόμενος Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε στη φυλακή το 2024, και ο Μαράτ Γκέλμαν από τη Ρωσική Αντιπολεμική Επιτροπή.

Μια άλλη πλατφόρμα, που συγκεντρώνει μέλη της ρωσικής αντιπολίτευσης που ζουν στο εξωτερικό και αναπτύσσουν δεσμούς με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και τους θεσμούς της ΕΕ, δημιουργήθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στο μικροσκόπιο της ηγεσίας του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκεται ο ευρωβουλευτής του Λουξεμβούργου Φερνάν Καρθάιζερ, με την Ρομπέρτα Μέτσολα να επιδιώκει τη διερεύνηση των επαφών του με Ρώσους αξιωματούχους εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία.

Οπως αποκαλύπτει το «Politico», ο ευρωβουλευτής είχε σειρά επικοινωνιών με μέλη της Ρωσικής Δούμας και πραγματοποίησε ταξίδια στη Μόσχα, γεγονός που προκάλεσε την αποπομπή του από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.