«Το βλέμμα του Οδυσσέα» στο 16ο Athens Open Air Film Festival

(Λόφος Ιππίου, οδ. Ιωαννίνων και Καπανέως) με ελεύθερη είσοδο.

Τριάντα χρόνια μετά, η επιστροφή της ταινίας στην Αθήνα, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο ενός κεφαλαιώδους σημασίας δημιουργού του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά και μάλιστα με την παρουσία του ίδιου του πρωταγωνιστή της, αποτελεί μια σπάνια κινηματογραφική στιγμή. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είχε βραβευτεί για «Το βλέμμα του Οδυσσέα» με το Μέγα Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών.

Λίγα λόγια για την υπόθεση: O Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Α. επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα, αναζητώντας τρεις μπομπίνες ανεμφάνιστου φιλμ των Αδελφών Μανάκη, πιονιέρων του κινηματογράφου στα Βαλκάνια. Η απεγνωσμένη αναζήτηση του φιλμ όπου καταγράφηκε το πρώτο βλέμμα πάνω σε τούτη τη χερσόνησο, γίνεται ταυτόχρονα και η αναζήτηση ενός βλέμματος από πλευράς του Α. (του Αγγελόπουλου, κατ' επέκταση), που ψάχνει έναν καινούργιο τρόπο να ξαναδεί τον κόσμο...