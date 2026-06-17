Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Το βλέμμα του Οδυσσέα» στο 16ο Athens Open Air Film Festival

Tο 16ο Athens Open Air Film Festival κηρύσσει την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης με καλεσμένο τον Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο οποίος θα παρουσιάσει «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 20.30 στο Θέατρο Κολωνού (Λόφος Ιππίου, οδ. Ιωαννίνων και Καπανέως) με ελεύθερη είσοδο.

Τριάντα χρόνια μετά, η επιστροφή της ταινίας στην Αθήνα, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο ενός κεφαλαιώδους σημασίας δημιουργού του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά και μάλιστα με την παρουσία του ίδιου του πρωταγωνιστή της, αποτελεί μια σπάνια κινηματογραφική στιγμή. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είχε βραβευτεί για «Το βλέμμα του Οδυσσέα» με το Μέγα Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών.

Λίγα λόγια για την υπόθεση: O Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Α. επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα, αναζητώντας τρεις μπομπίνες ανεμφάνιστου φιλμ των Αδελφών Μανάκη, πιονιέρων του κινηματογράφου στα Βαλκάνια. Η απεγνωσμένη αναζήτηση του φιλμ όπου καταγράφηκε το πρώτο βλέμμα πάνω σε τούτη τη χερσόνησο, γίνεται ταυτόχρονα και η αναζήτηση ενός βλέμματος από πλευράς του Α. (του Αγγελόπουλου, κατ' επέκταση), που ψάχνει έναν καινούργιο τρόπο να ξαναδεί τον κόσμο...

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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