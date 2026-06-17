«Εθνικός Δρυμός προς Πώληση» ελεύθερα στο διαδίκτυο

«Εθνικός Δρυμός προς Πώληση»: Ενα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για την εμπορευματοποίηση του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς. Συνδυάζοντας προσωπικές μαρτυρίες ντόπιων, αρχειακό υλικό και έρευνα γύρω από την Ιστορία, τη νομοθεσία και τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού, το ντοκιμαντέρ εξετάζει πώς διαμορφώθηκε το σημερινό μοντέλο λειτουργίας της Σαμαριάς και τι σημαίνει η εφαρμογή του και σε άλλες προστατευόμενες φυσικές περιοχές της χώρας.

Σε σημείωμά της η κινηματογραφική ομάδα αναφέρει: «Το Φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δασικά οικοσυστήματα της Κρήτης, με σπάνια βιοποικιλότητα και ξεχωριστή ιστορική σημασία. Η γεωμορφολογία του και η απομονωμένη γεωγραφική του θέση το κατέστησαν διαχρονικά καταφύγιο και ορμητήριο ελευθερίας για ανθρώπους που κυνηγήθηκαν ή αντιστέκονταν, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Παράλληλα, πρόκειται για το μοναδικό φαράγγι της Ελλάδας που κατοικήθηκε συστηματικά από την αρχαιότητα έως τον 20ό αιώνα, μέχρι τη δημιουργία του Εθνικού Δρυμού και την απαλλοτρίωση των περιουσιών των κατοίκων του. Σήμερα η Σαμαριά αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους ορεινούς προορισμούς της χώρας. Ωστόσο, η αυξανόμενη τουριστική αξιοποίησή της γεννά ερωτήματα για το πώς ισορροπούν η προστασία της φύσης, η ιστορική μνήμη και η οικονομική εκμετάλλευση ενός τόσο ιδιαίτερου τόπου. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το ντοκιμαντέρ με αφορμή το γεγονός πως η Σαμαριά είναι ο μοναδικός Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας με εισιτήριο εισόδου, αλλά και επειδή αντίστοιχες συζητήσεις και σχεδιασμοί αναπτύσσονται πλέον και για άλλους εθνικούς δρυμούς, όπως η Πάρνηθα και ο Ολυμπος. Μέσα από αυτήν την έρευνα επιχειρούμε να συμβάλουμε σε έναν ευρύτερο διάλογο για το μέλλον των προστατευόμενων περιοχών, σε μια περίοδο που το φυσικό περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως πηγή κέρδους και εμπόρευμα».

Δείτε εδώ το ντοκιμαντέρ: https://www.youtube.com/watch?v=UCq_SwhpH_A

Συντελεστές: Κινηματογραφική ομάδα - έρευνα - παραγωγή: Ιων Ευθυμίου, Παναγιώτης Κυριακάκης. Πρωτότυπη μουσική: Μανόλης Ανδρουλιδάκης. Λύρα παίζει ο Αγγελος Μαθιουλάκης. Αφήγηση: Δημήτρης Βελέντζας.